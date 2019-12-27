وزير الثقافة السعودي يعد مواطنيه بـ ”مفاجأة سارة“.. فما هي؟‎

وعد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مواطنيه، بما قال إنها ”مفاجأة سارة“ الأسبوع القادم تتعلق بقطاع التعليم في البلاد الذي تستعد وزارته حديثة النشأة لتولي بعض المهام الثقافية في مدارسها.

وقال الوزير الشاب عبر تويتر ”التعليم أولاً.. التعليم أخيراً“.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم.

"التعليم أولاً.. التعليم أخيراً".. مفاجأة سارة الأسبوع القادم. — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 27, 2019

ولم يكشف الأمير بدر عن تفاصيل أكثر حول مفاجئته رغم سيل الردود الذي انهال على تغريدته، ويسأل كثير من أصحابها عن معلومات أكثر عن وعده الغامض.

ويُعتقد أن المفاجأة التي أعلن عنها الوزير السعودي، ترتبط باتفاق بين وزارتي الثقافة والتعليم، جرى الإعلان عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتعلق بإدخال الموسيقى والمسرح والفنون إلى مدارس البلاد.

الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.

والقادم أجمل. https://t.co/SHudLIFydu — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 7, 2019

وكان الطرفان قد أعلنا الشهر الماضي عن اتفاق مبدئي يتضمن نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

وتم الاتفاق المبدئي أيضًا على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.

ورغم الانفتاح الذي تعيشه البلاد منذ نحو ثلاث سنوات على ثقافات العالم وفنونه، لايزال تدريس الموسيقى وأنواع أخرى من الفنون غائباً عن مدارس وجامعات ومعاهد البلد الخليجي المحافظ الذي يبدي كثير من أبنائه حماساً في حضور الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

وتقود وزارة الثقافة وهيئة الترفيه الحكومية، خطط الرياض للانفتاح على العالم وفنونه وثقافاته وتحويل البلاد لوجهة سياحية وفنية يقصدها كبار فناني العالم ونجومه مع جمهورهم الكبير، وتحقيق عوائد مالية في إطار خطط تنويع مصادر إيرادات الميزانية.