اليونسكو تدرج ”النخلة“ على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي

اعتمد الاجتماع الرابع عشر للجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الذي يعقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، تسجيل ملف النخلة في القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي تقدمت بملف ترشيح النخلة للتسجيل في اليونسكو كملف عربي مشترك باسم 14 دولة عربية.

وتعليقًا على القرار، أعربت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، عن شكرها لجميع الدول العربية التي عملت مع دولة الإمارات على الملف المشترك لتسجيل النخلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو بما يعكس الوحدة الثقافية العربية، ويشجع على العمل العربي المشترك لتسجيل المزيد من العناصر الثقافية ذات القيمة العالمية في حياتنا وتاريخنا لصونها لأجيال المستقبل، وفق وام.

وقالت الكعبي: إن الإنسان في المنطقة العربية يرتبط بعلاقات تاريخية طويلة مع النخلة والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تقاليدنا وتراثنا الممتد على آلاف السنين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الكعبي: ”لقد اعتمد آباؤنا على هذه الشجرة لكسب رزقهم وتأمين قوتهم ونفتخر اليوم بتحوّلها إلى رمز إنساني عالمي للوحدة والتضامن بين أوطاننا التي تجمعها ثقافة وتقاليد ومعتقدات دينية واحدة. نتطلع مستقبلًا للعمل مع شركائنا محليًا وإقليميًا؛ من أجل نشر الوعي حول أهمية هذه الشجرة في ثقافتنا وتاريخنا المشتركين والعمل على صونها“.