هيمنة للفتيات على مسابقة تحدي القراءة في دبي

يحتفي العالم العربي الأربعاء الـ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه ”أوبرا“ دبي، ويحضره أكثر من 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، وتبثه قناة MBC على الهواء مباشرة.

وتشهد نهائيات هذا العام هيمنة واضحة للفتيات إذ تشارك 4 فتيات في التصفيات النهائية على المراكز الخمسة الأولى.

هديل، آية، جمانة، عبدالعزيز وفاطمة هم الأبطال الخمسة الذين سيتنافسون في الحفل الختامي يوم 13 نوفمبر! شجعهم بكلمة! #تحدي_القراءة_العربي pic.twitter.com/OEfwQK2MwI — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 8, 2019

وسيتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارت ورئيس وزرائها، في حين تصل قيمة جائزة بطل تحدي القراءة العربي، إلى نصف مليون درهم إماراتي.

وشارك في منافسات المسابقة 13.5 مليون طالب وطالبة أشرف عليهم 99 ألف معلم ومعلمة في 67 ألف مدرسة من 49 دولة من الوطن العربي وخارجه.

وأسفرت التصفيات قبل النهائية بين الأبطال الـ16 المتوجين باللقب في بلدانهم، عن تأهل 5 أبطال للتنافس على اللقب في الحلقة الثامنة والأخيرة في رحلة التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، وهم:

البطلة هديل أنور من السودان

البطلة جمانة المالكي من السعودية

البطلة فاطمة الزهراء أخيار من المغرب

البطلة آية بوتريعة من تونس

البطل عبد العزيز الخالدي من الكويت

وذلك بعد خروج كل من البطلة مزنة نجيب من دولة الإمارات والبطلة نعيمة كبير من الجزائر وعدم تمكنهما من استكمال مسيرتهما نحو التتويج باللقب على مستوى الوطن العربي.

وكانت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قررت تحويل تصفيات النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي، إلى برنامج تلفزيوني تشويقي وتثقيفي، في تجربة هي الأولى من نوعها، يبث أسبوعيًّا على مدى ثماني حلقات.