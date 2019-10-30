بمشاركة 79 فيلمًا.. تفاصيل الدورة الـ12 لمهرجان ”بانوراما الفيلم الأوروبي“

أعلنت إدارة مهرجان ”بانوراما الفيلم الأوروبي“ تفاصيل الدورة الـ12 المقررة في الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل، والتي تجمع 79 فيلمًا، فضلًا عن تسليط الضوء على الهوية العربية الإنجليزية إضافة إلى ورش لتعليم صناعة الأفلام الوثائقية.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته إدارة المهرجان في وسط العاصمة القاهرة، بحضور عدد من الشركاء من ممثلي الاتحاد الأوروبي والـEUNIC، وممثلي سفارات هولندا وسويسرا وأيرلندا وإيطاليا وممثلي المراكز الثقافية الفرنسية والألمانية والبريطانية.

وأكد القائمون على البانوراما أن العروض ستقام في سينمات القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، بهدف منح المشاهد فرصة لمتابعة عدد من الأعمال السينمائية الأوروبية ولقاء عدد من صناع تلك الأعمال.

و“البانوراما“ تضم في هذه الدورة 8 أقسام، بينها قسم جديد هو ”هنا وهناك: أفلام بلا حدود“، والذي يعد مفاجأة الدورة الجديدة، ويقدم أفلامًا غير أوروبية، ولكن تم إنتاجها بشراكة أوروبية أو حصلت على جوائز في مهرجانات أوروبية، إضافة إلى 7 أقسام من الدورات السابقة هي: ”الأفلام الروائية الطويلة، مخرجون صاعدون، الأفلام التسجيلية، علامات سينمائية، أفلام الأسرة والطفل، سينما أنياس فاردا، عروض خاصة“.

وقال نادين الدريني مدير المهرجان: إن هذا العام سيشهد تعاونًا مع العديد من الهيئات الثقافية الأوروبية التي لديها نشاطات في مصر، ومن بينها المعهد الثقافي الإيطالي ومهرجان شباك بدعم من المعهد البريطاني.

وأكدت الدريني لـ“إرم نيوز“ أن الأفلام التي تتضمنها البانوراما اختيرت على أساس مناسبتها للجمهور وميزانية المهرجان، لافتة إلى أن الميزانية تعتمد على تذاكر الأفلام وشركاء البانوراما، وبدأت رحلة البحث عن هذه الأفلام منذ فبراير الماضي، بإشراف موفق الشوربجي مدير البرمجة ويعاونه 6 أشخاص يقومون بمشاهدة الأفلام واختيارها.

وقالت إن البانوراما في هذه الدورة يشارك فيها 79 فيلمًا، بينها 16 عرضًا خارج القاهرة، موضحة أن العروض الخارجية تأتي بالتعاون مع شركاء البانوراما في المحافظات.

من جانبها، قالت ماريان خوري، رئيس المهرجان، إنها أنشأت قسمًا بعنوان ”كارت بلانش“ غرضه اختيار فيلم سينمائي أثّر في حياتها للحديث عنه برفقة الفنانة التونسية هند صبري والناقد المصري محمود عبدالشكور.

يذكر أن ”بانوراما الفيلم الأوروبي“ يعد حدثًا سينمائيًا سنويًا تقيمه شركة أفلام مصر العالمية ”يوسف شاهين“ وتنظمه سينما ”زاوية“، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.