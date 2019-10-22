مهرجان توزر التونسية للشعر .. حوار الصوفية والفنون المجاورة

تطلق مدينة توزر في جنوب غرب تونس الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجانها الدولي للشعر بعد غد الخميس، بمشاركة شعراء ونقاد من أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وغربية تحت شعار ”الشعر الصوفي والفنون المجاورة“ بالتزامن مع اختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019.

وقال عادل بوعقة مدير المهرجان ”ستناقش الدورة الجديدة تأثير الشعر الصوفي القديم والمعاصر في الفنون الأخرى مثل الفنون التشكيلية في توظيف الرموز الصوفية في الألوان والأشكال“.

وأشار إلى أن المهرجان يستضيف لأول مرة شعراء ونقادًا من نيجيريا ومالي، في إطار سعيه للانفتاح على دول جنوب الصحراء الأفريقية.

يشارك في المهرجان شعراء ونقاد من تونس والمغرب وفلسطين والجزائر وسوريا ومصر والأردن وقطر والسعودية والبحرين ولبنان وكوبا وألبانيا والأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا وكوسوفو وفنزويلا.

ومن أبرز الأسماء المشاركة خالد الشومري وناصر قواسمي من فلسطين وبشير غريب من الجزائر ونادر عبد الخالق من مصر وأحلام غانم من سوريا وجومانة نجار من لبنان.

يشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية تتناول ”حوار الشعر والسماع في التراث الصوفي – الخصائص والتحولات“، و“جمالية التوظيف الرمزي للغة في أشعار المتصوفة القدامى والمعاصرين“، و“الذات المحمدية في الشعر الصوفي النيجيري“.

كما يشمل البرنامج ورش كتابة شعرية ومعارض تشكيلية ومعارض كتب وأمسيات شعرية وزيارات لمواقع ثقافية وسياحية بمدينة توزر.

ويعتبر المهرجان الدولي للشعر في توزر الذي تأسس في 1981 من بين المهرجانات الأكثر عراقة التي تعنى بالشأن الأدبي في تونس، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين.