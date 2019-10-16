فنانو موريتانيا يتظاهرون أمام الرئاسة ضد اتهامهم بالكفر (فيديو)

تظاهر عشرات الفنانين الموريتانيين مساء الثلاثاء أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، رفضًا لما اعتبروه اتهامًا بالكفر صدر عن مجهول في تسجيل صوتي، اعتبرهم ”فئة ضالة تخدم الشيطان من خلال آلاتهم الموسيقية“.

ودعا الفنانون الذين يطلق عليهم ”إيكاون“ الجهات المعنية إلى فتح تحقيق للوصول إلى صاحب المقطع الصوتي، وتقديمه للمحاكمة، من أجل قطع الطريق على من اعتبروهم ”دعاة الفتنة وتفريق المجتمع“.

وقالت الفنانة الموريتانية وردة منت همد فال في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”وقفة الفنانين الموريتانيين تأتي للمطالبة بالحماية ووضع حد للأشخاص الذين يتطاولون على فئة الفنانين“.

وأضافت أن ”الأشخاص الذين يمارسون خطاب الكراهية تجاه الفنانين، يسعون بالدرجة الأولي إلى التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد“، مشيرة إلى أن الفنانيين (إيكاون) ”كانوا حماة المجتمع والأخلاق في هذه البلاد“.

ورفع الفنانون المتظاهرون لافتات تطالب بإنصافهم، ووضع حد لاستهدافهم مستقبلًا، من خلال تطبيق القانون على المسيئين والداعين للفرقة في البلاد، كما ردد بعضهم شعارات تطالب بتمكينهم من حقوقهم، والدفاع عنهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.

وبحسب الفنان الحضرامي ولد الميداح، فإن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله في موريتانيا، ويهاجم الفنانين (إيكاون)، ”لا يضرهم بقدر ما يضر صاحبه، الذي يجهل تاريخ هذه الشريحة، وهو ما يعكسه تخفيه طيلة هذه الفترة“، بحسب قوله.

وأضاف الحضرامي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ على هامش التظاهرة، أن ”مهاجمة الفنانين (إيكاون) والتنقيص من شأنهم، ليس من عادات المجتمع الموريتاني الذي يحترم هذه الفئة ويكرمها“.

ويمارس فن الغناء والموسيقى بشكل عام في موريتانيا شريحة في المجتمع تسمى ”إيكاون“، وكانوا يختصون بممارسة هذا الفن دون غيرهم، رغم وجود بعض الممتهنين لهذا الفن في الآونة الأخيرة من خارج هذه الفئة، لكنه يبقى أمرًا نادرًا.