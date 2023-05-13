معارض الكتاب في الإمارات.. ملتقى لثقافات العالم وفضاء لحوار الفكر والفن

ونجحت تلك المعارض في التأسيس لحالة ثقافية وإبداعية قل نظيرها في المنطقة، خاصة بعد تحولها إلى قبلة يقصدها أهم دور النشر وأبرز الكتاب والمؤلفين، فضلاً عن ملايين الزوار، كل ذلك في ظل دعم ورعاية رسمية من الدولة التي وضعت المعرفة والفكر والثقافة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، واعتبرت أن البناء المعرفي للإنسان هو أساس نجاح مسيرتها التنموية.

"أبوظبي الدولي"

البداية مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تنطلق بعد أسبوع تقريبا فعاليات دورته الـ32 بمشاركة أكثر من 1300 جهة عارضة من 90 بلداً إلى جانب مجموعة من ألمع المثقفين والأدباء والمفكرين والفنانين وكبار الناشرين العرب والعالميين.

ويعد المعرض تتويجا لنهضة معرفية إنسانية تزدهر في دولة الإمارات التي أصبحت عاصمتها أبو ظبي نقطة تلاقي لجميع التجارب والإبداعات الثقافية من أصقاع الأرض كافة.

وتحل الجمهورية التركية ضيف شرف على المعرض في دورته المقبلة ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما.