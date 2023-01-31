الموت يغيّب الأديب الكويتي البارز فاضل خلف التيلجي

وُلد الراحل في تشرين الأول/أكتوبر العام 1927 في منطقة شرق في محافظة العاصمة، وتلقى تعليمه في المدرسة الشرقية والجعفرية والمباركية، وبعد أن أنهى فترة الدراسة زاول مهنة التدريس منذ عام 1944 في مدرسة المباركية والشرقية والصباح وظل في سلك التدريس حتى عام 1952.

وعمل الأديب فاضل بعدها مترجما في دائرة المعارف، وفي أواخر عام 1954 تم تعيينه سكرتيرا في دائرة المطبوعات والنشر ثم معاونا إداريا فيها حتى عام 1956.

وفي عام 1958 توجَه الراحل إلى بريطانيا حيث التحق بمعهد الفنون والآداب في جامعة كيمبريدج للدراسة وبقي فيه أربعة أعوام.