فوز الكاتب الهايتي ماكنزي أورسيل بجائزة غونكور بنسختها الأمريكية

وهؤلاء الشباب مزدوجو اللغة، معظمهم نساء أمريكيات وفرنسيات ومن جنسيات أخرى، درسوا على مدى أشهر ستة كتب بالفرنسية من الأعمال المرشحة لجائزة غونكور 2022 التي فازت بها الفرنسية بريجيت جيرو في تشرين الثاني/نوفمبر عن روايتها "العيش سريعًا" (Vivre vite) الصادرة عن دار "فلاماريون".

ومنحت لجنة التحكيم جائزة غونكور في النسخة الأمريكية لـ"مجموع إنساني" للروائي والشاعر الهايتي ماكينزي أورسيل، وعلى امتداد 600 صفحة في كتاب "مجموع إنساني" الصادر عن دار "ريفاج"، تتحدث من عالم بعد الموت امرأة يسكنها الشعر والعنف.

بالتالي، استبعدت لجنة التحكيم كتاب "العيش سريعًا" لبريجيت جيرو و"ساحر الكرملين" (Le Mage du Kremlin) الصادرة عن دار "غاليمار" للروائي الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي وكذلك "الأخوات تقريبا" (Les presque soeurs) عن دار "سوي" للكاتبة كلوي كورمان.

وعندما أعلنت آن بيريست اسم الفائز، ظهر أورسيل بشكل غير متوقع في فيلا ألبرتين حيث علا التصفيق، وقال الكاتب المولود في 1983 في بورت أو برنس، والحائز جائزة أدبية في فرنسا "أنا لا أكتب للحصول على جوائز بل أكتب لأن ذلك مهم، ولأن الأدب هو دعوة إلى النظر للعالم بشكل مختلف والتعامل معه بشكل مختلف".