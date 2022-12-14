ما ضرورة فن النحت في عصر التقنيات؟

ومن أعظم النحاتين في التاريخ، النحات الإيطالي "دوناليتو" (1400م) وقد ظهر في عصر النهضة الأوروبية، وطور النحت على البرونز والخشب والطين.

ومن بعده جاء النحات الإيطالي "ميغيل أنجيل بوناروتي" (1500م)، وقد أسهم في تطوير النحت وقتها، ولمع كذلك النحات الفرنسي "أوغست رودين" (1770)، الذي أسهم في تشكيل مستقبل النحت العالمي، في حين كان النحات الروماني "قسطنطين برانكوسي" من أبرز الداعين في العصر الحديث.

لكن المؤثر بشكل حقيقي على مسيرة النحت المعاصر هو النحات الأمريكي "دوين هانسون" وبدأ رحلته مع الفن عام 1950، ويعتبر رائد الحداثة في النحت.

ولطالما رأى هانسون، أن رؤية النحت والفن بشكل عام، تقوم على القيمة التي يقدمها للعالم، وكان دائم التأكيد على أن العالم لا يتغير كليًا بالنحت، لكن من الممكن حسب رؤيته، تعميق المشهد الواقعي، من خلال نقله وتحميله بالمعنى، ورأى أن المنحوتة تأخذ قيمتها باحتكاك الآخر بها، وعدم هجرها.

وفي وقت تداخلت الرقمية مع معظم الفنون، صار الكتاب الورقي يصارع الإلكتروني في التواجد والبقاء، وصارت اللوحة الفنية مجرد صورة يمكن للإنسان رؤيتها وهو ممدد على سريره قبل نومه، وقد مالت معظم حواسه للخدر والنوم، فيكون بذلك فقد تلك الحسية التي يحتاجها الإنسان للتواصل مع الفن.