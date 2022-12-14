ما ضرورة فن النحت في عصر التقنيات؟
مارس الإنسان منذ القدم فن النحت، وشكّل أجسامًا ثلاثية الأبعاد من الصخور والخشب والمعادن والمواد الأخرى، عبر الإزالة والإضافة والتكسير.
وكان الفراعنة واليونانيون والرومان، يداومون على النحت لتجسيد واقعهم، وتثبيت الصورة ثلاثية الأبعاد كدليل على أسلوب حضارتهم وهويتهم الثقافية.
ويعود تاريخ النحت إلى أكثر من 4500 عام قبل الميلاد، وفي معظم الحالات، ارتبط فن النحت بالقيم الدينية للحضارات.
ومن أعظم النحاتين في التاريخ، النحات الإيطالي "دوناليتو" (1400م) وقد ظهر في عصر النهضة الأوروبية، وطور النحت على البرونز والخشب والطين.
ومن بعده جاء النحات الإيطالي "ميغيل أنجيل بوناروتي" (1500م)، وقد أسهم في تطوير النحت وقتها، ولمع كذلك النحات الفرنسي "أوغست رودين" (1770)، الذي أسهم في تشكيل مستقبل النحت العالمي، في حين كان النحات الروماني "قسطنطين برانكوسي" من أبرز الداعين في العصر الحديث.
لكن المؤثر بشكل حقيقي على مسيرة النحت المعاصر هو النحات الأمريكي "دوين هانسون" وبدأ رحلته مع الفن عام 1950، ويعتبر رائد الحداثة في النحت.
ولطالما رأى هانسون، أن رؤية النحت والفن بشكل عام، تقوم على القيمة التي يقدمها للعالم، وكان دائم التأكيد على أن العالم لا يتغير كليًا بالنحت، لكن من الممكن حسب رؤيته، تعميق المشهد الواقعي، من خلال نقله وتحميله بالمعنى، ورأى أن المنحوتة تأخذ قيمتها باحتكاك الآخر بها، وعدم هجرها.
وفي وقت تداخلت الرقمية مع معظم الفنون، صار الكتاب الورقي يصارع الإلكتروني في التواجد والبقاء، وصارت اللوحة الفنية مجرد صورة يمكن للإنسان رؤيتها وهو ممدد على سريره قبل نومه، وقد مالت معظم حواسه للخدر والنوم، فيكون بذلك فقد تلك الحسية التي يحتاجها الإنسان للتواصل مع الفن.
الرقمية والتجريب
وصار بإمكان النحات الاعتماد على الأدوات الرقمية في تشكيل أجزاء معينة من منحوتته، عبر الرسم الإلكتروني، لكن في جانب المتلقي تبدو الإشكالية أكبر، الذي اعتمد بشكل مكثف على أدوات الحداثة الرقمية، وهي صيحات تنقل العالم من التجسيد والاحتكاك إلى التجريب اللامحدود بشكل جنوني عبر الرقمية.
لكن هذا التطور يلقي بآثار جانبية على الحسية الفنية، والملامسة الإنسانية بالحواس للمنتج الفني، إذ اكتفى الكثير من الجمهور بالعزلة عن الميدان، ومارس الحالة الثقافية الخاصة به وفق المعايير الجديدة للفن، فهل تبقى للنحت التجسيدي ضرورة في ظل هذا التطور الرقمي؟.
الإنسان الهامشي
لقد كان دوين هانسون دائم البحث عن الإنسان المهمش المقيم على حافة العالم، فعبر عن رؤيته للعالم المتسارع الصاخب المشحون بالمادية وتساقط المشاعر.
كما رأى بعين النحات الأناس الذين ألقوا بأنفسهم، أو دفعتهم الظروف ليكونوا وحيدين ضعفاء، مغموسين بعبء مشاكلهم وفقرهم، وشيخوختهم، وكذلك الذين يتم استغلالهم في مجريات الواقع.
رسالة مؤثرة
انطلق هانسون من خلال رسالة مؤثرة، تجعل من الصورة الواقعية منحوتة ثلاثية الأبعاد مقترنة بالفكرة والعاطفة والإحساس الإنساني، لمشاهد لربما تبدو اعتيادية في نظر الآخرين، لكنه نقلها إلى المتحف أو الميدان من خلال المنحوتة، ليجعلها مثار تساؤل الإنسان عن سبب تواجدها في هذا العالم.
وقدم هانسون في إحدى منحوتاته الرجل المدمن المغموس في تعبه وهمومه، يشارف على الموت على جانب الطريق، وعلى وشك تعاطي حقنة أخرى، ليتخلص من عبء وجوده.
وفي منحوتة أخرى يقدم هانسون شابًا ملقى على الأرض، يتألم بسبب إصابته جراء حادث سير، بجانبه مُصوّر يلتقط له صورة، مثيرًا التساؤل حول أولوية الظهور، المهنية التي يجب أن يحملها المصور، بالتقاط الحدث، أم الإنسانية التي تحتم على هذا الرجل إنقاذ المصاب.
مشاعر باردة
هذه المشاهد باتت من يوميات الإنسان التي يراها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصور والفيديوهات المنتشرة بكثافة، والتي أصبحت تمر بمشاعر باردة دون نبض حقيقي، فلا تتعمق في مشاعر الجسد الآخر، ولا حالته النفسية، وإنما تنقلها صورة صلبة من خلال لوحة شاشة زجاجية باردة، تغيب وتخفي الشعور الإنساني وتقتل قيمته.
لكن النحت الذي أراده هانسون وغيره من النحاتين المعاصرين، يقوم على معايشة المشهد كاملاً وملامسة تفاصيله، والإحساس بمشاعر الآخرين، وتقمص حالتهم النفسية للإحساس بهم بشكل يحدث الأثر.
لمس وتقليب
ويرى فنانون أن تقنية شاشة الهاتف النقال القائمة على اللمس السريع، والتقليب بين الصور والكلمات والفيديوهات، عملت على تسطيح المشاعر، بحيث تمر كل المشاهد من تحت هذه الشاشة بقيمة متقاربة في الإحساس، فهي مجرد بيانات مكررة، في الأسلوب وطريقة التعامل.
ويقول النحات الإنجليزي "بريان غريفيث": "هذه الحالة تشبه أن تمضي قطع صغيرة من الخشب عبر نهر لا يتوقف عن الحركة، هذه القطع الخشبية مع الوقت تصبح دون أثر، محمولة على سطح الماء، دون وزن أو قيمة".
ويفيد غريفيث بأن الإنسان اعتاد النظر إلى الأشياء بطريقة التدريب على ذلك، وقد عززت الأدوات التكنولوجية هذا الأسلوب الجاف.
ويضيف: "إنها الرؤية الأسلوبية الأكثر مكانة وقيمة للإنسان، إن مارسها فإنه يستعيد قدرته على الإحساس وسط كل هذه الماديات المنتشرة من حوله، والتي تحول حياته إلى بيانات رقمية لا أكثر، وكلما استمرت طريقته في هذ الإطار، ذهب بعيداً عن صورته الأصل".
ويشدد غريفيث على أن ملامسة المنحوتة برؤية معاصرة، تفتح للإنسان قدرة على الشعور بالجسد الآخر، وعيش تفاصيله والاقتناع بأنه ليس معجوناً من الفايبر والمواد الأخرى، إنما هو طين إنساني، كتكوين زائر المنحوتة تمامًا، يتألم ويعيش عاصفة فكرية وشعورية داخله، لكن دون أن يتكلم، وعلى الإنسان أن يناقش هذه الرؤية من خلال النحت.