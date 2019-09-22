وفاة الفنان المسرحي المغربي أحمد الصعري

توفي الفنان المغربي أحمد الصعري، يوم الأحد، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض أبعده عن خشبة المسرح وشاشة التلفزيون لسنوات طويلة.

ويعتبر الراحل من الجيل الأول للمسرحيين في المغرب، إذ بدأ مساره الفني في المسرح وعمره لم يتجاوز 16 عامًا.

ويعد الصعري ذاكرة المسرح المغربي، لعطاءاته الكبيرة وإمكانياته الفنية التي تواصلت على امتداد أكثر من نصف قرن منذ انخراطه في فرقة مسرح المعمورة مباشرة بعد استقلال المغرب، وعمله في ”المسرح البلدي“ بالدار البيضاء، وتدريسه مادة الدراما بالمعهد البلدي بنفس المدينة.

وشارك الراحل في مجموعة من الأعمال المسرحية والدرامية والتي مازالت راسخة في الذاكرة الثقافية المغربية.

ونعى ممثلون ومسرحيون مغاربة، الفنان الصعري، معتبرين وفاته خسارة فادحة للمشهد المسرحي المغربي.