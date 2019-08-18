المورد الثقافي يطلق مشروعًا طموحًا.. ”مدونات“ صوتية عن الفن والثقافة في المنطقة العربية

أطلقت مؤسسة ”المورد الثقافي“ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، مشروع ”مدوّنات“ بهدف تشجيع إبداع ونشر محتوى صوتي باللغة العربية متاح عبر شبكة الإنترنت، حول الفنون والثقافة في المنطقة.

ودعت المؤسسة ضمن مشروعها الطموح الفنانين والكُتّاب ومنتجي المدوّنات الصوتيّة (البودكاست) من التخصصات المختلفة، للمشاركة في ورشة تدريبية وإنتاج أول موسمين من حلقات البودكاست.

ووفقًا للبيان الصحفي للمورد الثقافي، والذي تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، فإن ”المشروع يحثّ المساهمين على التجريب في مجال الإنتاج الصوتي بعيدًا عن الصيغة الإذاعية التقليدية، بل عبر استخدام وسائل مبتكرة لرواية القصص، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية والمحلية للمنطقة“.

وتتناول المساهمات في السلسلة مواضيع وأحداثًا تهمّ النشاط الثقافي المحلي، وتُشرِك المستمعين في مناقشة عابرة للمنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الصوت الجماعي الذي تتميز به المنظمات والجمعيات ومجموعات النشطاء والذي يكوّن مساحة خطابية وتقاطعية، حسب بيان المورد الثقافي.

ومن المقرر أن يتمّ اختيار 12 مشاركًا من مختلف أنحاء المنطقة العربية للمشاركة في ورشة تدريبية وإنتاج أول موسمين من حلقات البودكاست.

وينضمّ المشاركون في المشروع إلى جلسات تدريب عملي في تصميم الصوت وإنتاج البودكاست، عبر ورشة مكثفة يتعلمون خلالها إعداد وكتابة وتنفيذ مشاريعهم، كما سيتم الاتفاق خلال الورشة على موضوع للسلسلة بشكل جماعي.

وتُنشر حلقات البودكاست على منصات رقمية مختلفة، ضمن موسمين متتاليين، يتألف كل منهما من 12 حلقة تمزج بين اللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية.

يشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بنهاية شهر آب/أغسطس الجاري، على أن تُعلن النتائج يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتقام الورشة التدريبية في الشهر التالي، ويُنشَر الموسمين الأول والثاني بالتسلسل في شباط/فبراير 2020 وأيار/مايو 2020.

ويشترط أن يكون المتقدم من إحدى الدول العربية، أو مقيمًا فيها، كما أن المشروع مُوجَّه للفنانين من مختلف المشارب الفنية (الفنون البصرية، فنون الأداء، الأدب، الموسيقى، إلخ) والفاعلين الثقافيين الذين يعملون بشكل مستقل أو مع مبادرات أو مؤسسات أو تعاونيات فنية وثقافية.

وتُرفَع الطلبات المستوفية للشروط للجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وتتألف اللجنة من فاعلين ثقافيين أو فنانين من أصحاب الخبرة في المشهد الثقافي العربي والدولي، من اختصاصات وخلفيات متنوعة، وسيؤخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والجندري لدى اختيار أعضاء لجنة التحكيم.

ويتلقى المشاركون دفعة مالية أولى (بين 60 و80% من المنحة) بعد المشاركة في ورشات عمل تدريبية، ودفعة ثانية (بين 20 و40% من المنحة) بعد نشر حلقتين.

يشار إلى أن المورد الثقافي هي مؤسسة إقليمية غير ربحية تأسست عام 2003، تسعى إلى دعم الإبداع الفني في المنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها، وتهدف المؤسسة إلى دعم الفنانين والفاعلين الثقافيين والمؤسسات الثقافية من خلال المنح وبناء القدرات والمنشورات، وإلى نشر وترويج الأعمال الإبداعية المصنفة خارج التيار التجاري السائد، إقليميًا وعالميًا، وتحسين الشروط التي تسمح بإنتاج هذه الأعمال من خلال الأبحاث والعمل على السياسات الثقافية، ودعمت مؤسسة المورد الثقافي أعمال أكثر من ألف مبدع في الحقول الثقافية والفنية المختلفة.