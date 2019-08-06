وفاة الكاتبة الأمريكية توني موريسون الحائزة على نوبل للآداب

المصدر: ا ف ب

توفيت توني موريسون، وهي أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بجائزة نوبل للآداب، عن 88 عامًا، إثر معاناة قصيرة مع المرض، بحسب ما أفادت عائلتها في بيان صدر الثلاثاء.

وجاء في البيان: ”صحيح أن رحيلها خسارة فادحة، إلا أننا ممتنون لأنها عاشت حياة مديدة وجميلة“.