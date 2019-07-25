”أقطع وترًا لأزرع كمنجة“.. باكورة أعمال الشاعرة الأردنية باسمة غنيم

تستنبت الشاعرة الأردنية باسمة غنيم في مجموعتها الشعرية ”أقطع وترًا لأزرع كمنجة“، الموسيقى كما تُستنبَت الأشجار بالفسائل، في حالة توحد مع الطبيعة واستلهام من عناصرها، كمحاولة للعودة بالنفس البشرية إلى فطرتها البدائية الأولى.

وتنضح صفحات الديوان بالعاطفة، لتستحضر الشاعرة جملة تناقضات، تتراوح ما بين الشوق والوجد وألم الفقد، وفي قصيدة ”سقاية الروح“ نلحظ صياغة أوجاع فقدان الأم بأسلوب أدبي ينوء تحت وطأة فيض المشاعر:“لا أرجم بالغيب/ ولكنَّ أُقحوانَك/ الذي ينمو على شرائع الدين/ يُنقِّيني/ وتجرحني أشواك حزني/ وباتت سقاية الروح/ منكِ شفاءً لا يزول“.

ويتضمن ديوان الشاعرة 100 نص متفاوت الحجم، يجمع بينها اختيار صيغة المبني للمجهول في العناوين، ليكون العنوان عتبة تفضي إلى مضمون النص؛ تقول غنيم في قصيدة ”إرادة“:“دافِعْ عن حقِّكَ حتى لو وقفتْ في وجهكَ/ أمواجُ سدودٍ وجِبالْ/ أنت الإرادةُ إن شئتَ/ وإلا/ ستجري من تحت قدميك الرمالْ“.

وقالت غنيم في حديث خاص، لـ ”إرم نيوز“:“يبرز في المجموعة تشابك علاقة الذات بالمحيط الاجتماعي، وتقلبات العلاقة الآخر؛ الرجل، المتمثل بالحبيب، ليُكثَّف التعبير في نصوص زاخرة بالصور الفنية الحية والتناصَّات الأدبية“.

وتقول غنيم في قصيدة ”هَجر“:“قد كتبتُ قصيدتي، يا سيدي/ وأنتَ راحلٌ عني/ نبذتُ حروفي التائبات/ عمَّن سواكَ/ فما كانَ لها سوى السؤال“.

وفي قصيدة ”زيت وزيتون“؛ تقول: ”أنا اللا شيء/ قد كنته/ أنا العثرات ترجمني/ أنا الهباء المنثور/ أنا الشجرة بلا ثَمرٍ/ أنا ما قَدّمَتهُ/ وعَمَلتهُ يداي/ فكنتُ ملحًا يتآكلني/ وكنتِ زيتًا وزيتونًا“.

وتضيف في قصيدة ”هزيمة“:“لا جناحَ لي لِيُكسر/ فالجرحُ أبيضُ/ وهزيمةُ النبضِ واردةٌ/ حرِّرني من هذا الرثاء/ فالحياة لصَّةٌ كبيرة/ وشهقةُ غيابِك/ موجعةٌ“.

وأغنت الشاعرة نصوصها بالتناص مع التراث والقرآن الكريم، ما يشير إلى سعة اطلاعها واستنادها إلى مخزون ثقافي كثيف؛ تقول:“أعوذ من حديث بيننا/ فحواه هجرٌ ونوى/ ومن شيطان لئيم ينكر أن القُبل حلال كما الصائم إذا ارتوى“.

وفي نص آخر نلحظ تناصًا مع دعاء علي بن أبي طالب الذي يقول فيه: ”اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك“. لتصيغ الشاعرة نصها على منواله:“وأغنني عمن سواك/ وكُن لي فراتًا ونيلًا…“.

وصدر الديوان عن دار ”الآن؛ ناشرون وموزعون“ عمان الأردن، ويقع في 140 صفحة من القطع المتوسط.

وأشارت غنيم إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار ديوانها الثاني ”اقطفني مرتين“؛ وقالت لـ ”إرم نيوز“:“أتمنى أن يكون صداه مماثلًا للديوان الأول من حيث إقبال جمهور القراء المثقفين، بعد وصول باكورة أعمالي إلى مختلف البلدان العربية، وازدياد وتيرة الآراء الإيجابية، والإشادة بالنصوص من حيث العمق والجمال والكلمات الزاخرة بالموسيقى“.

وأضافت:“في ديواني القادم؛ اقطفني مرتين، وَلَّدت نصوصًا جديدةً مختلفة ومتنوعة، تنادي بالحب، وتحاكي أسمى العلاقات البشرية“.

وتقول غنيم في قصيدة“تعال“ من ديوانها المُنتَظر:“تعال.. وقل إنك لن تأتي/ ولكن.. يا جدول الروحِ أنتَ/ أشتاق لمراسينا“.

وفي قصيدة ”المدن“ تروي تجربتها في السفر وارتياد شوارع مدن تركت فيها ذاكرة وأمنيات لا تُنسى؛ تقول:“المدن.. واحات الله للغرباء حين لا وطن لهم/ وشتاؤها نبيذ يروي أيامهم“.

الشاعرة في سطور

باسمة غنيم من مواليد العاصمة الأردنية عمان، وحاصلة على شهادة دبلوم في التعليم الأساسي، وعملت مُدرِّسة للمرحلة الأساسية، واهتمت منذ طفولتها بقراءة الشعر وكتابته.

ونشرت نصوصًا شعرية في مجلات، وصحف، ومواقع ثقافية أردنية وعربية عدة، وشاركت في مهرجانات شعرية، منها مهرجان النثر في مدينة عماّن.