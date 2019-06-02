وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشال سير

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توفي الفيلسوف ميشال سير في فرنسا، السبت، عن عمر يناهز 88 عامًا، بحسب ما أفادت به دار ”لو بومييه“ للنشر. وقالت ناشرة كتبه صوفي بانكار: ”توفي بهدوء محاطًا بعائلة“ مساء السبت. وكان سير كاتبًا ومؤرخًا للعلوم شغوفًا خصوصًا بالبيئة والتربية. واهتم سير، عضو الأكاديمية الفرنسية، بكل أشكال المعرفة من علمية وأدبية، متوقعًا التغيرات الكبيرة المرتبطة…