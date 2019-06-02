وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشال سير

توفي الفيلسوف ميشال سير في فرنسا، السبت، عن عمر يناهز 88 عامًا، بحسب ما أفادت به دار ”لو بومييه“ للنشر.
وقالت ناشرة كتبه صوفي بانكار: ”توفي بهدوء محاطًا بعائلة“ مساء السبت.
وكان سير كاتبًا ومؤرخًا للعلوم شغوفًا خصوصًا بالبيئة والتربية.
واهتم سير، عضو الأكاديمية الفرنسية، بكل أشكال المعرفة من علمية وأدبية، متوقعًا التغيرات الكبيرة المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات الجديدة.
وألف حوالي 80 عملًا وكانت تصدر له أعمال باستمرار في السنوات الأخيرة.
وكان كتابه الأخير ”مورال إسبييغل“ قد صدر في شباط/ فبراير الماضي.