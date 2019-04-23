تسريب يكشف عن الرواية الفائزة بجائزة ”بوكر“ العربية

كشفت معلومة مسربة بشكل سري، بأن رواية ”بريد الليل“ للروائية اللبنانية هدى بركات، ستتوج بجائزة ”بوكر“ للرواية العربية، وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم الفائز خلال احتفالية ستقام، مساء اليوم الثلاثاء، في أبوظبي.

وكتب الشاعر والروائي اللبناني عبده وازن، في ”إندبندنت عربية“، أن وراء هذه المعلومة السرية أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وهو على صداقة بالاسم المرشح الذي وصل إلى القائمة القصيرة، والتي تضم، إضافة إلى ”بريد الليل“، رواية الأردنية كفى الزعبي ”شمس بيضاء باردة“، والسورية شهلا العجيلي ”صيف مع العدو“، والمصري عادل عصمت ”الوصايا“، والعراقية إنعام كجه جي ”النبيذة“، والمغربي محمد المعزوز ”بأي ذنب رحلت؟“.

وتتألف لجنة تحكيم ”البوكر“ لهذه السنة، من شرف الدين ماجدولين (رئيس اللجنة)، وهو أكاديمي وناقد مغربي متخصص في السرديات والدراسات المقارنة، وفوزية أبو خالد، وهي شاعرة وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة أبوريشة، وهي شاعرة وناشطة أردنية في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، ولطيف زيتوني، وهو أكاديمي وناقد لبناني متخصص في السرديات، وتشانغ هونغ يي، وهي أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.

يشار إلى أن هدى بركات من مواليد بيروت العام 1952، وقد عملت في التدريس والصحافة وتعيش حاليًا في باريس.

وأصدرت بركات 6 روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية، بالإضافة إلى كتاب يوميات، وشاركت في كتب جماعية باللغة الفرنسية.

وترجمت أعمال بركات، إلى العديد من اللغات، ومنحتها الدولة الفرنسية وسامين رفيعين، ومن أعمالها الروائية: ”حجر الضحك“ (1990)، ”أهل الهوى“ (1993)، ”حارث المياه“ (2000) ، ”سيدي وحبيبي“ (2004) ، ”ملكوت هذه الأرض“ (2012).