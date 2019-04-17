تونة الجبل.. مصر تحتفي بأعرق منطقة آثار للحيوانات المحنطة (فيديو)

احتفت مصر وألمانيا بآثار تسجل مئة عام من الاكتشافات في منطقة تونة الجبل، إحدى قرى محافظة المنيا جنوب البلاد، والتي تعتبر واحدة من أهم المعالم الأثرية في العالم التي تحتوي على الحيوانات المحنطة.

وزارة الآثار المصرية وسفارة ألمانيا بالقاهرة أقامتا معرضًا لنتائج مئة عام من الاكتشافات، تحت عنوان ”تونة الجبل – بين أساطير الخلق وتقديس الحيوانات – مئة عام من الاكتشافات للبعثة الأثرية – الألمانية“.

المعرض يلقي الضوء على تاريخ الحفائر الأثرية للبعثة المصرية الألمانية المشتركة في منطقة تونة الجبل، والتعريف بأهم الاكتشافات الأثرية الموجودة بهذا الموقع الأثري المتفرد، الذي لعب دورًا مهمًا ورئيسًا خلال العصرين اليوناني والروماني في مصر.

منطقة تونة الجبل تضم جبانة الحيوانات ”المقدسة“، وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من السراديب والممرات السفلية التي تمتد لمسافة أكثر من 10 كم، عُثر فيها على آلاف من المومياوات المحنطة لطيور أبو منجل (الايبس) وقرد البابون، رمزى المعبود جحوتي.

والحفائر العلمية والفحص العلمي الدقيق لموقع تونة الجبل، بدأ منذ ما يقرب من مئة عام على يد الأثري الألماني رودر و الأثري المصري الكبير سامي جبرة (1892 ـ 1979)، وبدعم قوي من جامعة القاهرة وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.