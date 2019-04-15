الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ”إصلاحًا“ بشأن حقوق الملكية الفكرية‎

أقرّ الاتحاد الأوروبي الإثنين، بشكل نهائي، ”إصلاحًا“ مثيرًا للجدل بشأن حقوق الملكية الفكرية الأوروبية.

جاء ذلك، إثر تصويت أخير لوزراء الاتحاد خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ، في المرحلة الأخيرة من مسار امتد لأكثر من سنتين.

وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد المفاوضات الشاقة التي أجريت بشأن هذا الإصلاح، لكن مع ذلك، صوتت 6 بلدان ضد الإصلاح وهي وفق مصادر أوروبية، إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا. غير أن هذه الأقلية من البلدان المعارضة لا تكفي لإعاقة إقرار النص.

وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره ”نصًا متوازنًا يفتح فرصًا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا الثقافي وغيرها من القيم الأوروبية المشتركة، لكن أيضًا للمستخدمين الذين ستعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت“.