وزير الآثار المصري الأسبق يكشف حقيقة ”مخطوطة أثرية“ تحمل أسرارًا عن الأهرامات

كشف زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، وسفير التراث العالمي في الأمم المتحدة، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود مخطوطة غامضة تحمل أسرارًا عن الفراعنة لم تعرف من قبل، وتتعلق بتاريخ أهرامات مصر فقدت من التاريخ وجار البحث عنها من قبل علماء مصر.

وأكد حواس، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الأنباء والتقارير المتداولة بخصوص هذه المخطوطة عارية تمامًا عن الصحة، وما هي إلا مجرد ادعاءات وصفها بـ“كلام نصب“، لأشخاص يدعون أنهم على علم بآثار مصر، وهم لا يفقهون شيئًا في علم الآثار ولا يمتون له بصلة.

وأشار عالم الآثار المصري، إلى أن ”مصر اكتشفت أسرار الفراعنة ولم يعد هناك شيء مختفٍ، أو أسرار لم تكتشف بعد عن الأهرامات“، موضحًا أن ”علماء الآثار المصريين اكتشفوا منذ 3 سنوات بردية وادي الجرف، تتحدث عن بناء الأهرامات وكل ما يخص تاريخها“.

وكانت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قد نشرت تقريرًا أفاد بأن المؤرخ البريطاني مات سيبسون، المهتم بالآثار المصرية، أكد أن هناك مخطوطة غامضة تحمل ”الإجابة على كل الأشياء التي يبحث عنها علماء الآثار، فيما يتعلق بتاريخ أهرامات مصر“، لافتًا إلى أن ”هذه المخطوطة موجودة في كتاب اختفى من التاريخ تمامًا“.

وقال المؤرخ مات سيبسون، مؤلف سلسلة الآثار المصرية، إن ”وثيقة عمرها آلاف السنين قد تسمح للعلماء في نهاية المطاف بالكشف عن أسرار بعض المباني الأكثر غموضًا في العالم – الأهرامات المصرية“.