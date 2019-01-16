وفاة المفكر الإسلامي الهندي “الندوي” عن عمر يناهز 96 عامًا

توفَّى فجر اليوم الأربعاء، المفكر الإسلامي الهندي البارز، محمد واضح رشيد الندوي، عن عمر يناهز 96 عامًا.

ووفق وسائل إعلام هندية، رحل الندوي، فجر الأربعاء، فيما نعته “رابطة خريجي ندوة العلماء” الشهيرة في الهند.

وأفادت الرابطة، بأن صلاة الجنازة والدفن سيجريان في وقت لاحق اليوم.

والفقيد هو ابن شقيقة العلامة الراحل أبو الحسن الندوي، أحد أشهر رجال الدين والفقه واللغة والأدب في الهند، والذي توفَّى عام 1999 عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتعرّفه الرابطة وفق تقارير سابقة، بأنه “مفكر إسلامي كبير ومن فحول الأدباء القلائل، ومن العلماء الأعلام المبرّزين في البحث والتحقيق والدراسة”.

وولد العلامة محمد الندوي، في أسرة تجمع بين العقيدة السلفية النقية وبين الربانية الصحيحة، إذ تربَّى تحت إشراف خاله الإمام أبي الحسن.

وتلقى تعليمه في جامعتي “ندوة العلماء”، و”عليكرة” الإسلامية، وعُيِّن بعد التخرُّج بداية الخمسينيات في القسم العربي للإذاعة الهندية في دلهي، وشغل المنصب لمدة عشرين عامًا.

كما شغل مناصب، مدير المعهد العالي للدعوة والفكر الإسلامي، والسكرتير العام للمجمع الإسلامي العلمي، والأمين العام لرابطة الأدب الإسلامي العالمية لشبه القارة.

وله العديد من المؤلفات بينها “تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)” و”أعلام الأدب العربي في العصر الحديث”، و”مصادر الأدب العربي”، و”أدب أهل القلوب”.