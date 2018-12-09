لأول مرة في مصر.. أكشاك للقراءة بمحطات المترو

أعلنت هيئة مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل في مصر، اليوم الأحد، إطلاق مشروع ثقافي هو الأول من نوعه داخل المحطات، عبر إنشاء منصات للقراءة مزودة بكتب متاحة للإعارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المترو، أحمد عبدالهادي، إن الهيئة ستفعل مشروع منصات القراءة خلال الأيام المقبلة، من خلال إنشاء أكشاك للقراءة يتمكن خلالها الركاب من التزود ببعض الكتب لقراءتها خلال الرحلات.

وبيّن عبدالهادي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الفكرة سيتم تنفيذها ببعض المحطات الرئيسية في مرحلتها الأولى، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع ثقافية ستقوم الهيئة بتدشينها رسميًا داخل المحطات، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الركاب سيمكنهم من خلال الخدمة الجديدة إعارة الكتب من بعض المحطات وتسليمها مع نهاية رحلاتهم في المحطات التي يصلون إليها.