وفاة الشاعر السعودي عيد بن مربح الرشيدي في الكويت

توفي الشاعر السعودي المعروف، عيد بن مربح الرشيدي، اليوم الأربعاء في الكويت، إثر وعكة صحية ألمت به.

وبدأ الرشيدي الشعر بالكويت في حقبة الستينيات في مرحلة مبكرة من عمره، وتحديدًا في سن السادسة عشرة. حيث برع في نظم الشعر بشقيه شعر المراد أو ما يسمى المحاورة، ثم النظم، وذاع صيته بين الناس وقتذاك.

تمكّن الرشيدي من حفر اسمه في زمن كان صعبًا بروز الشعر لشحّ القنوات، ولوجود عمالقة أقدم منه بالساحة، لكنه استطاع مجاراتهم بموهبة المتمكن.

وللراحل عدد من الدواوين الشعرية، والتي انتشرت في منطقة الخليج العربي، ويعد من أشهر شعراء عصره.