ودع محبيه عن 78 عامًا.. من هو الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل؟

فارق الكاتب والروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل محبيه وجمهوره، بعد يومين من حضوره لأمسية أدبية للحديث عن أحدث رواياته “صندوق أسود آخر”، التي تناول فيها قضية “البدون“، في استمرار له منذ بداياته بالتطرق للقضايا الشائكة في البلاد والدفاع عن القيم الإنسانية.

ويعتبر الروائي إسماعيل من مؤسسي الرواية الكويتية، حيث أصدر روايته الأولى في بداية عقده الثالث عام 1970 بعنوان “كانت السماء زرقاء”، إضافة إلى عشرات الروايات الأخرى، ليعد بذلك من أبرز الروائيين على المستوى المحلي والعربي.

وحصل الروائي الراحل على البكالوريوس في الأدب والنقد من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل في مجال التدريس لأكثر من 10 أعوام، إضافة إلى عمله في شركة للإنتاج الفني.

واشتهرت للروائي الراحل عدة روايات منها: “إحداثيات زمن العزلة” وهي مؤلفة من 7 أجزاء وتعتبر من أطول الروايات العربية، حيث تحدث فيها عن المرحلة الأبرز في تاريخ الكويت وهي المرحلة الممتدة بين فترة الغزو العراقي للبلاد حتى التحرير.

واختتم الراحل حياته الأدبية بروايته “صندوق أسود آخر”، التي اعتبرت امتدادًا لروايته السابقة “في حضرة العنقاء والخل الوفي”، التي أصدرها قبل نحو خمسة أعوام وتطرق فيها إلى قضية “البدون”.

وعرف الروائي برعايته واحتضانه للمواهب الأدبية والكتَّاب والروائيين الشباب الذين بات بعضهم أسماء لافتة في عالم الأدب على الساحة المحلية والعربية.

وتوفي إسماعيل، اليوم الثلاثاء، عن عمر 78 عامًا، حيث نعاه عدد من الأدباء والمثقفين الكويتيين والعرب، ومن المقرر أن يتم تشييعه، صباح يوم غد الأربعاء، في مقبرة الصليبخات.