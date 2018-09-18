24 دولة تُشارك في الدورة الأولى لـ”أيام قرطاج لفن العرائس” في تونس

قالت مديرة الدورة التأسيسية لأيام قرطاج لفن العرائس (الدمى)، حبيبة الجندوبي، إن برنامج الحدث الفني الجديد يضم 24 عرضًا من 24 دولة إضافة إلى العروض المحلية التونسية.

وينظم المركز الوطني لفنون العرائس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الدورة الأولى من أيام قرطاج لفن العرائس في الفترة من 22 إلى 29 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار (العرائس تتفتح في المدينة).

وقالت الجندوبي، في مؤتمر إعلان تفاصيل المهرجان اليوم الثلاثاء، إنه “سيشارك في الدورة التأسيسية للمهرجان 24 عرضًا من 24 دولة، فيما تقدم تونس 15 عرضًا، من بينها 4 عروض من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس”.

وأكدت أن عروض فن العرائس لن تكون حكرًا على الأطفال، بل هي أيضًا للكبار، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح سينطلق بكرنفال كبير يضم 150 دمية من أحجام مختلفة، يليه العرض الإيطالي (خاتمة جيا) للمخرج فابيو أومودي.

وتكرم الدورة الأولى للمهرجان عددًا من المبدعين في مسرح العرائس، منهم الراحل المنصف بلحاج يحيى، وعبد الحق خمير وسمير بسباس.

ويشمل برنامج المهرجان ورش عمل مثل (ورشة إعادة التدوير)، و(ورشة عرائس الأطفال)، و(سينما الرسوم المتحركة)، و(نحت المريونات الضخمة)، وكذلك معارض فنية تروي تطور تجربة فن العرائس في تونس.

وتقام عروض المهرجان في مدينة الثقافة والمركز الوطني لفن العرائس وعدد من دور الثقافة بتونس العاصمة.