يعود للعصر البطلمي.. اكتشاف تمثال لـ”أبو الهول” في مصر (صور)

أعلنت البعثة الأثرية المصرية، اليوم الأحد، عن كشف أثري مهم بمعبد كوم أمبو في أسوان جنوب مصر، وهو عبارة عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لـ “أبو الهول”، وذلك خلال العمل بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمعبد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن “التمثال يعود إلى العصر البطلمي، وقد تم العثور على العديد من الاكتشافات التي تعود لهذا العصر في المعبد نفسه”.

وأضاف وزيري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه “تم العثور على التمثال في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو بالمنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو الموقع نفسه الذي تم الكشف فيه منذ شهر، عن لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس”.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قد استقبل، لوحتين أثريتين مصنوعتين من الحجر الرملي، تم اكتشافهما في منطقة آثار كوم أمبو بأسوان.

من جانبه، قال مدير عام آثار أسوان، عبد المنعم سعيد، إن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف؛ لمعرفة المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.