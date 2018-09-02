كشف أثري لقرية مصرية كاملة تعود للعصر الحجري (صورة)

أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم الأحد، عن كشف أثري جديد لقرية مصرية كاملة تعود للعصر الحجري الحديث، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري في منطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية، أيمن العشماوي، إن البعثة المصرية الفرنسية المشتركة برئاسة الدكتور فردريك جيو، “عثرت على الكشف الأثري للقرية”، مشيرًا إلى أن “أهمية هذا الكشف ترجع إلى أن تلك المباني، والتي ترجع إلى هذا العصر غير معروفة من قبل في تلك المنطقة، ولم يكشف عنها إلا في موقع واحد فقط، وهو سايس (صا الحجر بمحافظة الغربية)”.

وأضاف العشماوي، أن البعثة قامت أيضًا بأعمال الحفر في بقايا مبانٍ من العصر الحجري الحديث “4200-2900 ق م” في الطبقات السفلى من التل، والذي دام الاستقرار به حتى عصر الأسرة الثانية.

وقال جيو، في بيان للبعثة، إن الأخيرة اكتشفت العديد من صوامع التخزين التي احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية، كما توصلت إلى الفخار والأدوات الحجرية، والتي تؤكد وجود مجتمعات مستقرة في أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد.

وتابع أن المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال العمل في موقع تل السمارة منذ العام 2015 وحتى الآن تتيح فرصة فريدة لعلماء الآثار للتعرف على مجتمعات ما قبل التاريخ، التي كانت تعيش في الدلتا لآلاف السنين قبل عصر الأسرة الأولى “فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا وبداية التاريخ المصري” ودراسة أسلوب المعيشة لديها.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري في مصر، نادية خضر، أن استكمال أعمال الحفر الأثري بالمنطقة خلال الموسم القادم، وتحليل المواد العضوية المكتشفة سوف يقدم رؤية أوضح حول أول المجتمعات التي استقرت في الدلتا، وأصل الزراعة والفلاحة في مصر.