وفاة الأديب والروائي السوري حنا مينه

توفي أحد عمالقة الرواية في سوريا والوطن العربي حنا مينه، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 94 عامًا.

والروائي حنا مينه من مواليد مدينة اللاذقية في 9 آذار عام 1924، وعاش متنقلاً بين عدة بلدان، حيث سافر إلى أوروبا ثم إلى الصين وعاش فيها لعدة سنوات قبل أن يعود إلى سوريا.

وساهم مينه في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب.

وتتميز روايات الأديب حنا مينه بالواقعية، وتدور معظمها حول البحر وأهله، دلالة على تأثره بحياة البحارة أثناء حياته في اللاذقية.ّ

حصد خلال مسيرته الأوسمة والجوائز العديدة، وھو الكاتب السوري صاحب الروایات الأكثر مبیعًا وتحولت روايته الشھیرة “نھایة رجل شجاع” إلى مسلسل تلفزیوني معروف وكذلك روايته “المصابیح الزرق”.