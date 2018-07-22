لأول مرة.. جامعة عدن اليمنية تستحدث قسمًا للعلوم السياسية

استحدثت كلية الاقتصاد في جامعة عدن اليمنية؛ اليوم الأحد، قسمًا للعلوم السياسية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة العريقة.

أعلن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني حسين باسلامة اليوم الأحد، خلال ورشة عمل أقامتها الجامعة بمقر الكلية، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة.

وجامعة عدن، هي أول جامعة أنشأت في اليمن، ويعود تأسيسها إلى سنة 1970، وشكلت كليات “التربية والاقتصاد والعلوم الزراعية” النواة الأولى لها، قبل أن تتوسع الأقسام فيها، لتصل إلى أكثر من 20 كلية متخصصة.

وحث باسلامة، في كلمة له، على ضرورة تقديم خطة عمل حديثة، في ظل الثورة الاتصالية والانفجار المعرفي، الذي يشهده العالم إلى جانب اشتراط اللغة الإنجليزية في تدريس التخصص.

ووعد “بالعمل مع وزارة الخارجية، لارتباط العلوم السياسية بالعمل الدبلوماسي، كواحدة من أهم مجالات حقلها العملي”.

من جانبه، قال رئيس جامعة عدن “الخضر لصور” إن “فكرة تأسيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد، تراودنا منذ وقت طويل كواحد من الأحلام التي كانت الجامعة تسعى لتحقيقها”.

وأضاف “سيساهم قسم العلوم السياسية، في رفد المؤسسات الحكومية بالكوادر العلمية ذات المعرفة السياسية”.

وعدن هي العاصمة المؤقتة لليمن، ومنذ طرد مسلحي جماعة الحوثي منها منتصف يوليو/ تموز 2015، تشهد المدينة أوضاعًا أمنية متوترة، تعبر عن نفسها في عمليات تفجير واغتيال واختطاف، استهدفت مقار أمنية وحكومية، وخطباء وأئمة مساجد، وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.