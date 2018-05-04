المهرجان الدولي للعود يمنح جائزة الزرياب للعازف العراقي قدوري

تنطلق يوم الخميس المقبل الدورة العشرون للمهرجان الدولي للعود، في تطوان شمال المغرب، الذي يعد أحد أبرز المهرجانات الموسيقية المتخصصة عربيًا.

ويشارك في الدورة المقررة من العاشر إلى الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، فنانون من المغرب والأردن والعراق والهند وباكستان وتركيا.

وقالت وزارة الثقافة المغربية في بيان، إن المهرجان سيمنح جائزة الزرياب للمهارات للموسيقي وعازف القانون العراقي فرات قدوري.

وأضاف البيان، أن منح قدوري جائزة الزرياب للمهارات، التي تقدم كل عام لموسيقار أو فنان متميز، يأتي “اعترافًا بمكانته التي أضحى يمثلها في الفن العربي وتقديرًا لجهوده الأكاديمية والفنية، لتكوين مزيج موسيقي خاص.. إذ نجح بحرفيته الكبيرة في مزج المقام العراقي بالموسيقى الغربية، ليكون النتاج خليطًا عالميًا متفردًا”.

وبجانب العروض الفنية والحفلات الموسيقية، يشمل برنامج المهرجان أنشطة موازية بينها معارض وندوات وورش عمل متخصصة في آلة العود.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة الموسيقي المغربي حسن مكري “باعتباره أحد أهم الموسيقيين المغاربة على الآلات الوترية وباعتباره فنانًا مجددًا ظل يجدد مشروعه الفني على الدوام على آلة الجيتار”.

وتحل الصين ضيف شرف المهرجان، “تعميقًا لأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين”، وفق بيان الوزارة.