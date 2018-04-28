باحث عراقي: إسرائيل بدأت بكذبة روائية (فيديو إرم)

قال الباحث العراقي علي حسن الفواز، المشارك حاليًا في مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” المنعقد في أبوظبي بالإمارات، إن إقامة إسرائيل بدأت بكذبة روائية.

جاءت تصريحات الفواز على هامش اليوم الثالث من المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، بعد أن افتتح رسميًا، يوم الخميس الماضي، بمشاركة أكثر من 130 باحثًا، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.

وأضاف الأكاديمي العراقي أن العرب محتاجون لصناعة وإعادة صياغة السرديات والروايات؛ لمواجهة فبركة الحقائق التي اعتمدها الإسرائيليون عبر التاريخ، مؤكدًا أن صناعة الأساطير يجب أن تجابه بوقفة ثقافية من أجل تحرير القدس وصقل التاريخ من الزيف.

وقدّم الباحث العراقي على هامش المؤتمر عرضًا حمل عنوان “السرديات الكبرى عن القدس”، تفاعل معه الحاضرون بالنقد والنقاش والتحليل.