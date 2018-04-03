العثور على “ثور مجنح” يعود تاريخه لـ3 آلاف عام في الموصل

أعلنت هيئة مهتمة بحماية الآثار والتراث في العراق، الثلاثاء، العثور على تمثال لثور مجنح في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

وقال مدير “مركز كلكامش لحماية الآثار والتراث” غير الحكومي، فيصل جبر: “تمكنت أنا وزميلتي الآثارية ليلى أحمد من العثور على ثور مجنح يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة آلاف عام، داخل موقع أثري في تل التوبة قرب جامع النبي يونس شرقي مدينة الموصل”.

وأوضح جبر أن “الموقع كان يستخدمه تنظيم داعش كأنفاق خلال معركته (مع القوات الحكومية)، وكنا ننقب ونبحث عن هذه الآثار منذ تحرير مدينة الموصل، حتى تمكنا من العثور على الثور المجنح”.

وأضاف: “الموقع أغلق الآن، ووضع تحت الحراسة المشددة؛ خشية تعرضه للسرقة، وننتظر حضور وزير الثقافة لإعلان ذلك”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، خسر تنظيم داعش الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ 2014، وكانت تقدر بثلث مساحة العراق، ومن ضمنها مدينة الموصل، إثر حملات عسكرية عراقية استمرت نحو ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وخلال فترة سيطرة داعش على الموصل منذ يونيو/حزيران 2014، قام بنسف وتفجير وهدم العديد من المواقع والتماثيل الأثرية؛ الأمر الذي لقي استنكارًا واسعًا من الجهات الدولية المهتمة بالحفاظ على التراث، ومن ضمنها منظمة “الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” (يونسكو).

واشتهرت الحضارة الآشورية بالثيران المجنحة (وهي عبارة عن رأس إنسان على جسم ثور بجناحين) ولاسيما مملكة آشور وقصور ملوكها في مدينة نينوى وآشور في شمال بلاد ما بين النهرين، والذي غدا رمزًا من رموز هذه الحضارة التي كانت تعتمد القوة كمبدأ في سياستها وانتشارها.