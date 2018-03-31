الكاتب السعودي الراحل علي العنيزان يتصدر احتفالات الفلسطينيين بيوم الأرض في المملكة

تصدر اسم الكاتب والمثقف السعودي الراحل، علي العنيزان، فعاليات إحياء السفارة الفلسطينية في الرياض ذكرى يوم الأرض، الذي أحياه الفلسطينيون المقيمون في المملكة، يوم الجمعة، بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.

ولبت عائلة العنيزان، الذي قضى قبل نحو أسبوع في حادث مروري مروع، دعوة السفارة الفلسطينية في الرياض، وحضرت تكريم السفارة للكاتب والمثقف السعودي الذي ارتبط اسمه بمناهضة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية.

وتسلم أفراد من عائلة العنيزان درعًا تذكاريًا من السفارة هو “درع القدس”، التي طالما نادى العنيزان بأنها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية التي ساند إقامتها في حياته، منتقدًا دعاة التطبيع العرب.

وشكر مسؤولو السفارة عائلة العنيزان التي حضرت فعاليات إحياء يوم الأرض وتكريم الكاتب علي العنيزان، بعد نحو أسبوع فقط من وفاته في حادث مروري.

فديو جزء من تكريم السفارة الفلسطينية علي العنيزان رحمه الله pic.twitter.com/laQ9hOwlPG — ohoudff (@ohoudll1) March 30, 2018

وجاء تكريم العنيزان بينما لم يغب اسمه منذ وفاته عن وسائل الإعلام السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي فيها، حيث يتسابق مثقفو المملكة وكتابها ومدونوها في نعي الكاتب الراحل والإشادة بعلاقاته المميزة مع الآخرين وارتباطه بالثقافة والمثقفين منذ عقود ظلت فلسطين حاضرة في كل تفاصيلها.

وأحيت السفارة الفلسطينية في الرياض ذكرى يوم الأرض الذي يصادف في الـ 30 من شهر آذار/مارس من كل عام، بالتزامن مع مسيرات حاشدة شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الذكرى، قابلتها قوات الاحتلال بالرصاص الحي الذي خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وتضمنت فعاليات السفارة فقرات ثقافية وفنية متنوعة، كان لافتًا بينها قصيدة لشاعر سعودي أكد فيها على كون مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، بجانب فقرات مسرحية وغنائية متنوعة تلخص كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه ومناصرة السعودية للقضية الفلسطينية.