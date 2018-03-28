الدار البيضاء تحتضن مهرجانًا دوليًا خاصًا بالموسيقيين المكفوفين

تحتضن مدينة الدار البيضاء المغربية الدورة الأولى من مهرجان “ملامس الدولي للموسيقيين المكفوفين” وهو الأول من نوعه بالمملكة، ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية السبت المقبل، بمشاركات مغاربية وعربية وعالمية.

وسيشارك في المهرجان الدولي فنانون موسيقيون مبدعون مكفوفون من عدة بلدان مثل “فلسطين، تونس، الأردن، السنغال، فرنسا، البحرين، مصر، السودان والمغرب”.

ويهدف المهرجان، بحسب بيان للمنظمين، إلى “إبراز فن الموسيقيين المكفوفين وإخراج إنتاجاتهم الموسيقية إلى الوجود، ولمّ شملهم بالمغرب في مهرجان خاص بهم، خاصة الفئة التي لم تساعدها الظروف على السير قدمًا في مجال التحصيل العلمي واتخذت من الفن مسارًا وحلًا ثانيًا لإنجاح حياتها”.

وأضاف البيان أن الدورة الأولى من مهرجان “ملامس الدولي للموسيقيين المكفوفين”، اختير لها أن تكون لذكرى الفنان والموسيقي الراحل عبدالسلام عامر.

من جهته، أكد الفنان عبدالفتاح النكادي، مؤسس المهرجان، أن من أهدافه “تحفيز المكفوفين وإعطائهم أملًا في الحياة وفي مستقبل مشرق بضياء الفن كمهنة، وتشجيعهم على ارتياد مجالات الإبداع، وإدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية”.

وستنظم سهرات المهرجان بكل من قاعة LA F.O.L بالدار البيضاء خلال اليوم الأول، ثم السهرة الثانية بمسرح عبدالرحيم بوعبيد بالمحمدية، ثم السهرة الثالثة بسينما ABC بالدار البيضاء، تتخلل كل سهرة فقرات موسيقية وأخرى غنائية من تقديم الفنانين الذين حضروا من مختلف بلدان العالم.