وزير الثقافة التونسي يعلن رسميًا العاصمة تونس مدينة للثقافة

أعلن وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، العاصمة تونس، مدينة ثقافية، حيث يعد ذلك أكبر مشروع ثقافي وطني بامتياز، وذا أبعاد تنموية واقتصادية وسياحية واستثمارية مهمة.

وأضاف خلال ندوة صحفية سبقت الافتتاح الرسمي، الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم، أن “هذا الصرح جزء من السياسة الثقافية التونسية وهي عرش المبدعين التونسيين، بدأت حلمًا في قلب كل مثقف، ثم باتت هذا اليوم حقيقة رغم تأخر ذلك لمدة 8 سنوات كاملة”.

وأكد الوزير أن المدينة ستفتح فرصًا جديدة لعمل الفنانين في شتى الإبداعات الثقافية، وستعيد لتونس وهجها الثقافي بتقديمها لمجموعة رؤى مبتكرة للإبداع والتراث والثقافة التونسية عمومًا، وسوف تكون طموحًا للأجيال القادمة وذاكرة لكل التونسيين”.