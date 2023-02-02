فيلم "Top Gun: Maverick".. قد تكون المخاطرة ميزة أحياناً

في الجزء الثاني من الفيلم، يمضي كروز بطريقة طفولية، وبضحكة الشغف في فعل غير المتوقع، ليطير محلقاً في الفضاء، فوق الجبال المكسوة بالأبيض، الجليد الممتد كوسادة فوق سطح الأرض، ويصعد مافريك " توم كروز" بجنون إلى قمة السماء ليحقق لقب الرجل الأسرع في العالم، عبر طائرته في سلاح البحرية الأمريكية، نخبة "Top Gun ".

سمعة سيئة

المشهد الافتتاحي للفيلم يُبنى على الخذلان بالخبر السيىء، إذ يتم إخبار مجموعة مطوري لوجستيات السرعة "Top Gun " بالتفكيك لنقص التمويل في إدارة الجيش الأمريكي، وعدم قدرة المجموعة على تحقيق تطور جديد في سرعة الطائرات.

لكن بداية إقلاع الأثر الجاذب، من خلال التعريف بشخصية مافريك، الذي يأخذ هذا الاستغناء، ليخترق بجرأته مساحة أخرى خلف سرعة الصوت.

غير أن مافريك ذو سمعة سيئة بين قيادات الجيش، فعلى الرغم من قدراته الكبيرة والأوسمة الكبيرة التي حاز عليها، فإنه بقي مصدر قلق للقيادة بالتهور والخروج عن التعليمات.

نحن إذن أمام شخصية عنيدة، تواصل اللعب بالنار، واختراق حواجز الأمان في المهمات، أدت مسبقاً لفقدان المساعد الطيار غوس، الذي أضحى ابنه روستر "ميلس تيلر" طياراً في نفس الجهاز.

وبينما يحن مافريك لذكرياته مع صديقه الراحل غوس، في طريقة تظهر صفات الوفاء والعاطفة في شخصيته، يتم استدعاؤه من قبل إدارة قوات الجو الأمريكية؛ لتدريب مجموعة من الشباب على مهمة انتحارية.

فيكون على المجموعة اختراق طبيعة جبلية في دولة معادية، لتدمير مصنع اليورانيوم المخصّب، الذي يعمل سراً.