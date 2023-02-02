فيلم "Top Gun: Maverick".. قد تكون المخاطرة ميزة أحياناً
يقدم المخرج الأمريكي جوزيف كوسينسكي دراما مثيرة، تدور حول التفرد في اكتساب النجاح، وإن تطلب ذلك تخطي بعض القوانين الصارمة، من خلال رحلة قتالية مكملة للجزء الأول من فيلم "Top Gun" المنتج عام 1986، وتم إنتاج الجزء الثاني منه نهاية 2022، وقد تم ترشيحه من قبل جائزة الأوسكار قبل أيام لنيل جوائز أفضل صوت وأفضل نص مقتبس وأفضل أغنية وأفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة إلى أفضل فيلم.
إن مرور 36 عاماً على إنتاج فيلم " Top Gun" الجزء الأول لم يجعله منسياً في عقول الأجيال المتعاقبة المدهوشة بمنتجات هوليود، فلا بد أن الأجزاء الحركية من الفيلم، عبر الطيران الشاهق، وتزاحم وقتال الطائرات، وسباقات متعددة خلف سرعة الصوت، بقيت تلفت نظر المشاهدين حتى هذه اللحظة، فاعتبرت بأنها من أعظم مشاهد التصوير الجوية في هوليود.
وقد أسهم الجزء الأول من الفيلم في غرس مكانة الأمريكي توم كروز بين الجمهور العالمي، وصارت ضحكته مثل بصمة، لا يمكن تخيل سينما هوليود دونها.
في الجزء الثاني من الفيلم، يمضي كروز بطريقة طفولية، وبضحكة الشغف في فعل غير المتوقع، ليطير محلقاً في الفضاء، فوق الجبال المكسوة بالأبيض، الجليد الممتد كوسادة فوق سطح الأرض، ويصعد مافريك " توم كروز" بجنون إلى قمة السماء ليحقق لقب الرجل الأسرع في العالم، عبر طائرته في سلاح البحرية الأمريكية، نخبة "Top Gun ".
سمعة سيئة
المشهد الافتتاحي للفيلم يُبنى على الخذلان بالخبر السيىء، إذ يتم إخبار مجموعة مطوري لوجستيات السرعة "Top Gun " بالتفكيك لنقص التمويل في إدارة الجيش الأمريكي، وعدم قدرة المجموعة على تحقيق تطور جديد في سرعة الطائرات.
لكن بداية إقلاع الأثر الجاذب، من خلال التعريف بشخصية مافريك، الذي يأخذ هذا الاستغناء، ليخترق بجرأته مساحة أخرى خلف سرعة الصوت.
غير أن مافريك ذو سمعة سيئة بين قيادات الجيش، فعلى الرغم من قدراته الكبيرة والأوسمة الكبيرة التي حاز عليها، فإنه بقي مصدر قلق للقيادة بالتهور والخروج عن التعليمات.
نحن إذن أمام شخصية عنيدة، تواصل اللعب بالنار، واختراق حواجز الأمان في المهمات، أدت مسبقاً لفقدان المساعد الطيار غوس، الذي أضحى ابنه روستر "ميلس تيلر" طياراً في نفس الجهاز.
وبينما يحن مافريك لذكرياته مع صديقه الراحل غوس، في طريقة تظهر صفات الوفاء والعاطفة في شخصيته، يتم استدعاؤه من قبل إدارة قوات الجو الأمريكية؛ لتدريب مجموعة من الشباب على مهمة انتحارية.
فيكون على المجموعة اختراق طبيعة جبلية في دولة معادية، لتدمير مصنع اليورانيوم المخصّب، الذي يعمل سراً.
لكن مافريك يضع عاطفته في المقدمة أمام جرأته وجنونه، ويصر على تدريب خارج أصول الجيش الأمريكي، يضمن عودة المجموعة إلى الديار دون خسارة في الأرواح، وهو الأمر الذي لا يعني الإدارة، بقدر ما يعنيهم نجاح المهمة، فهل يتحقق ذلك؟
عناد
إن العناد كتركيبة درامية عمل على زيادة قوة شخصية مافريك، وزاد من أثره الدرامي خلال الأحداث، إذ كان عنصر حركة إضافيًا في طريقة عرض الفيلم، وتمكن من خلاله من بناء الفريق الانتحاري لتنفيذ المهمة، وتمكن من قيادة الفريق، بعدما صدر أمر بنفيه من القيادة، بمجرد وفاة الأب الروحي "آيس" وهو الداعم له في قوات الجيش.
صور مصنعة
يتمكن المخرج كوزينسكي من جعل التوتر مركباً يحمل الجمهور معه، من خلال مشاهد الصراع بين الطائرات، ومشاهد القتال عن قرب، وقد عزز من تدفق الأدرينالين داخل أجساد الجمهور، والمتعة كذلك، من خلال مشاهد كلاسكية للطائرات بداخلها الطيار، على عكس الموجة المتبعة في السينما العالمية من خلال تكريس دور الطائرة دون طيار.
إن استخدام تقنيات "CGI"، أي صناعة الصور ومعالجتها بالحاسوب، خلال تركيب المشاهد، لم يكن هو الغالب خلال العرض، وهو ما جعل المشاهد تبدو كأن لقطات صراع حقيقية لأناس داخل الطائرات المتنقلة بين حواف الجبال التي سميت داخل السيناريو "حافة التابوت"، كدلالة على الموت الوشيك.
تلاشي وإزاحة
ولعل الأثر الذي أوجدته المؤثرات البصرية، مشى في الاتجاه الدرامي الذي يصبو إليه الفيلم، فكان المعنى المندرج خلف ستارة الأحداث أشبه برسائل حول الإصرار والتضحية من أجل فكرة تخص المصلحة العامة، وهي من أبرز الثيمات المعنوية التي حاول السيناريو العمل عليها.
فقد أعطت الإضاءة الخافتة في العديد من المشاهد الانعكاس البصري الحزين حول الشخصية، كما في مشهد مافريك بعدما تم إخباره بإنهاء مهمته في تدريب المجموعة.
كما عملت أدوات إخراج المنتج النهائي عبر لمسات بصرية، زادت من عمق حركة الكاميرا، كأن تتم عملية الإزاحة بين مشهدين، بحيث ينهي المشهد الثاني عمل الأول، وكان يحدث هذا حال انتقال المخرج من سياق الشخصية الدرامي إلى السياق العملي العسكري عند مافريك.
فيما ظهرت مشاهد التلاشي التدريجي عبر إدخال صورة جديدة على القديمة، التي تتلاشى تدريجياً، للانتقال لحالة درامية مغايرة في نفس الإطار.
بينما اندرج ضمن الأفكار التي عمل عليها المخرج، تغليب صوت العقل في أي حدث يواجه الإنسان، الجدل الفكري يتحقق في إيجاد النقيض، فكانت نسبة المخاطرة من قبل مافريك شديدة التجاوز، لتصنع الصراع بين قطبين دراميين داخل الأحداث الممتدة حتى 130 دقيقة.
واحتفظ السيناريو بالسر المخفي حول العدو الذي يقاتله الجنود، فظهرت حالة الحرب، بين أمريكيا، ودولة أخرى لم يتم تحديد هويتها في الجانب المقابل، وقد تم الترميز عنها بالمعدات العسكرية المتواجدة في مكان ما، والجنود المحمولين في الطائرات، خلال القتال.
ويأتي ظهور "جينيفر كونيلي" في دور بيتي، عشيقة مافريك القديمة، وهي من الجيل القديم في السينما الأمريكية، ليصنع على هامش الأحداث بؤرة فنية يمكن ملاحظتها في حياة العسكري، الذي تأخذه قسوة الأحداث لتنسيه في بعض الوقت قلبه، والمرأة التي يحب، هكذا كان مافريك مع بيتي لوقت طويل، وقد كان الختام مع أغنية " Hold My Hand "للمغنية الأمريكية ليدي غاغا، كتعبير عن الغربة التي عاشتها في غيابه، والغربة التي تسببت بها العسكرية لذاته.