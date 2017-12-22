إسرائيل تعتزم الانسحاب رسميًا من “اليونسكو”‎ بعد أعياد الميلاد

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، من مندوبه لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو“، بأن يقدم إعلانًا رسميًا للمنظمة بانسحاب البلاد منها، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وأفادت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، بأن نتنياهو طلب من كارمل شامة هاكوهن، السفير لدى “اليونسكو”، بأن يقدم إعلانًا رسميًا للمنظمة، بعد أعياد الميلاد، يعلمها بانسحاب تل أبيب من عضويتها، دون الإشارة لتاريخ محدد.

وتأتي تلك الخطوة الإسرائيلية بعد يوم من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ثلثي الأصوات لصالح قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس، ويبطل القرار الأمريكي اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، لوزارة خارجيته، بالتحضير للانسحاب من اليونسكو، متهمًا المنظمة بـ”الانحياز للفلسطينيين”.

وجاء قرار نتنياهو، آنذاك، عقب اعتماد المجلس التنفيذي ليونسكو، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، قرار “فلسطين المحتلة” الذي نص على “وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة (المسجد الأقصى/الحرم الشريف) وأصالته وتراثه الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا فيه، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة”.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نخشون، آنذاك، قرار المنظمة الدولية، واعتبرها أنها “غير ذات صلة”.

وكانت إسرائيل قد خفضت في تموز/يوليو الماضي، مساعداتها للمنظمة الأممية؛ بسبب قرارها إدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

ومرارًا نفت “اليونسكو”، التي تأسست في تشرين الأول/نوفمبر 1945 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، اتهامات بمناهضة إسرائيل والانحياز لصالح الفلسطينيين.