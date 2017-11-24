بالصور.. مُسرّع المواد الوحيد في العالم يعود للعمل في متحف اللوفر

عاد مسرع الجسيمات الوحيد في العالم “أغلاي”، والذي يُستخدم بانتظام في تحليل اللوحات والمجسمات الفنية للعمل في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، بعد توصية من مركز أبحاث وترميم متاحف “C2RMF”.

ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فإن تحليل اللوحات مع الإصدارات السابقة للمُسرع كان يجري بصورة نادرة، وذلك خوفًا من تغيير ألوان العمل الفني جراء تعرضه لشعاع المُسرّع.

ومن المقرر أن تبدأ “أغلاي” في فحص تماثيل النخبة الرومانية، ومن بينها تمثال “الإله حارس البيت لاريس”، والذي ذكر في العقيدة الرومانية القديمة، حيث ستحلل مركبات المواد المستخدمة في صناعتها.

ويبلغ طول المُسرّع أغلاي 37 مترًا، فيما وصلت تكلفة ترقيته إلى 2.5 مليون دولار، وأُعيد بناؤه مؤخرًا، للتحقق من النسخ الأصلية ومكونات اللوحات دون إحداثه أضرارًا بالعمل الفني.