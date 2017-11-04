رحيل الأديب الإماراتي ناصر جبران عن 65 عامًا‎

نعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اليوم السبت، الأديب ناصر جبران، الذي توفي الليلة الماضية عن 65 عامًا.

وقال الاتحاد في بيان: إن “الساحة الثقافية الإماراتية فقدت مبدعًا كبيرًا له مكانته في الأدب الإماراتي، قصةً وروايةً وشعرًا، فضلًا عن حضوره البارز في كثير من الفعاليات والأنشطة، إلى جانب اشتغاله بالشأن العام عبر عضويته في عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الإماراتية، ومنها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الذي يعد عضوًا مؤسسًا فيه”.

ولد جبران في إمارة عجمان عام 1952 وحصل على ليسانس العلوم البريدية، ثم تدرج في العمل حتى شغل منصب المفتش العام للهيئة العامة للبريد بالإمارات.

وشارك في تأسيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في عام 1984، وتولى عدة مناصب داخله، كما شغل منصب نائب الأمين العام وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة سلطان العويس الثقافية.

وصدرت للأديب الراحل العديد من المؤلفات، منها ديوان شعر (ماذا لو تركوا الخيل تمضي) عام 1968، والمجموعة القصصية (ميادير) عام 1989، ورواية (سيح المهب) عام 2007، وكذلك كتاب (نفحات الروح والوطن) الذي طرح من خلاله العديد من الأسئلة والقضايا المتعلقة بشجون الحياة والإبداع والوطن.

ونال جبران درع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عام 1994، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه.