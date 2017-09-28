الكويت تحتفظ برئاسة “الألكسو” بعد منافسة 10 دول عربية

أُعلن اليوم الأربعاء في الكويت حيث تلتئم الدورة غير العاديّة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، عن انتخاب سعود الحربي، مرشّح دولة الكويت، مديرا عامّا للمنظّمة للأعوام الأربعة المقبلة، خلفا لمواطنه عبد الله حمد محارب، الذي توفى في الرّابع من مايو الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز” أن المرشحة التونسية لمنصب المدير العام لـ”الألكسو” حياة القرمازي فشلت في الوصول إلى هذا المنصب الذي فاز به المرشح الحربي بـ16 صوتا في الدور الأول، وذلك خلال المؤتمر العام الاستثنائي الانتخابي الذي استضافته الكويت اليوم .

وكانت حياة القرمازي أوّل امرأة تونسيّة وعربيّة تترشّح لمنصب مدير عام المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم “الألكسو” التي تعد إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وتُعنى بالحفاظ على الثقافة العربية، وهي وكالة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومقرها في تونس.

يشار إلى أن 10 دول عربية تنافست على المنصب وهي: الإمارات ، والبحرين ، والكويت، واليمن، ولبنان، وليبيا، والعراق، وموريتانيا، وتونس، وفلسطين.