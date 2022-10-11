رحيل قمر الزمان علوش كاتب مسلسلي "نزار قباني" و"أسمهان"

بعد رحلة زاخرة بالإنتاج الصحفي والأدبي والدرامي، رحل الكاتب السوري قمر الزمان علوش "1948 – 2022" بعد معاناة مع المرض.

ورغم أن الراحل علوش بدأ حياته في المجال الإعلامي وساهم بتأسيس أكبر الصحف السورية "تشرين" في بداية السبعينيات، إلا أنه نال شهرته الكبيرة عبر الكتابة الدرامية.

وتعتبر أولى إطلالات علوش الصحفية عبر زاوية "قوس قزح" الساخرة التي أسسها الأديب الراحل وليد معماري في صحيفة "تشرين"، ونالت متابعات كبيرة نتيجة نقدها اللاذع للحكومة وتعبيرها عن هموم المواطن.

ومع نهوض الدراما السورية، انتقل علوش إلى كتابة المسلسلات، فألف أعمالاً شهيرة حجزت مكانها في ذاكرة المشاهدين، منها: "هوى بحري، الطويبي، نزار قباني، أسمهان، طيور الشوك".

وكتب الراحل علوش سيناريو فيلم "أنت جريح" الذي أخرجه ناجي طعمة أثناء الحرب، وتعرض إثره لانتقادات نتيجة مواقفه المؤيدة لسياسات الحكومة، رغم أن الفيلم تناول أفكاراً إشكالية في مقدمتها الطائفية.

وقال صديقه الكاتب نبيل صالح: "رحل قمر الزمان علوش، الكاتب العلماني المسالم، صاحب الضحكة المهذبة من دون أن يكون له أعداء".

وقد اشتهر علوش بنقله روايات عالمية بنجاح إلى الدراما، مثل "البؤساء" لفيكتور هيغو، و"بيت الأرواح" لإيزابيل الليندي، رغم دراسته في كلية الإعلام بجامعة دمشق، وشهرته في البداية كصحفي.

وتسبّب رحيل قمر الزمان علوش بخلاف بين متابعي السوشيال ميديا؛ بسبب الانقسام السياسي الحاصل بين السوريين وخلافهم في النظرة إلى الحرب. في حين قال آخرون بضرورة انتقاد أعماله الإبداعية بغض النظر عن مواقفه السياسية.

وكتب علوش الرواية إلى جانب عمله الصحفي والدرامي، فألف عدة روايات منها "البريد التائه" و"لحظة رحيل"، كما حوّل إحدى رواياته "هوى بحري" إلى سيناريو مسلسل أخرجه باسل الخطيب عام 1997.

وقال الكاتب حسن يوسف، أحد أصدقاء الكاتب الراحل: "قمر الزمان علوش مضيء بأدبه وفكره وحسه الإنساني، وقد رحل في وقت نحن أحوج ما نكون لأمثاله".

ولا يمكن إنكار دور الكتابة الصحفية في التأسيس لمسيرة الكاتب الراحل، حيث شهدت سوريا انطلاق عدة صحف في السبعينيات، واستقطبت كتاباً معروفين مثل الماغوط وزكريا تامر ساهموا بإنتاج جيل من الكتّاب.

ونعى العديد من الممثلين السوريين الكاتب علوش، منهم أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وعارف الطويل، وكانت تلك إشارة إلى مكانته الدرامية عبر الأعمال التي كتب نصوصها.

ويعتبر مسلسل "نزار قباني" 2005، إخراج باسل الخطيب، و"أسمهان" 2008، إخراج شوقي الماجري، من الأعمال الدرامية الناجحة التي كتبها الراحل علوش ونالت شهرة عربية واسعة.