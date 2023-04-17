تونس.. عروض ثقافية متنوعة في "قناديل المدينة"
انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، فعاليات الدورة الثانية من تظاهُرة "قناديل المدينة"، في مدينة قبلي جنوبَ غربي تونس، المتضمنة فعاليات ثقافية منوعة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وتشمل التظاهرة، مجموعة من الأمسيات الصوفية والجلسات الحوارية والعروض المسرحية والسينمائية، التي تتوزّع بين دار الثقافة ابن الهيثم والحيّ الجامعي، في قبلي.
وتضمنت الفعاليات، منذ الثلاثاء الماضي، عروضا قدّمتها فرق "البنقة" و"الحضرة" و"الفنون الشعبية" في عددٍ من شوارع وساحات المدينة، واستمرّت بعرض لفرقة "ليالي إشبيلية النسائية".
وعُرض في التظاهرة، فيلم "زهرة حلب " للمخرج رضا الباهي، في "الحيّ الجامعي"، ضمن برنامج "السينما تجمعنا" المُقام في عدّة مدن تونسية ضمن إحياء مئوية السينما التونسية.
وقال مدير "دار الثقافة ابن الهيثم"، بسّام بن حمّادي، خلال الافتتاح، إنّ التظاهُرة تشهد إعادة العروض السينمائية إلى الجهة بعد انقطاع طويل؛ حيث ستلي عرض فيلم الباهي سلسلةٌ من العروض الأُخرى على امتداد السنة.
ومن المنتظر، إقامة حفل بعنوان "زخارف طربية" من تقديم الفنّانة سنية بن عبدالله، مساء الإثنين، وآخر مساء الثلاثاء من تقديم "مجموعة بخورات قابس" بقيادة أيمن قباع، قبل أن تختتم التظاهرة بعرض مسرحية "المهاجران" من إخراج حافظ خليفة وبطولة جلال الدين السعدي وصلاح مصدق.