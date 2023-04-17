تونس.. عروض ثقافية متنوعة في "قناديل المدينة"

انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، فعاليات الدورة الثانية من تظاهُرة "قناديل المدينة"، في مدينة قبلي جنوبَ غربي تونس، المتضمنة فعاليات ثقافية منوعة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتشمل التظاهرة، مجموعة من الأمسيات الصوفية والجلسات الحوارية والعروض المسرحية والسينمائية، التي تتوزّع بين دار الثقافة ابن الهيثم والحيّ الجامعي، في قبلي.

وتضمنت الفعاليات، منذ الثلاثاء الماضي، عروضا قدّمتها فرق "البنقة" و"الحضرة" و"الفنون الشعبية" في عددٍ من شوارع وساحات المدينة، واستمرّت بعرض لفرقة "ليالي إشبيلية النسائية".