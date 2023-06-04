مثقفون: الفضاء في الرواية المغربية يعكس الأطياف الثقافية المتعددة

قال كتاب وباحثون مغاربة إن الفضاء (المكان) الواقعي والمتخيل في الرواية المغربية، يجعل منها رواية لها خصوصياتها، تعكس الثقافة المغربية بكل مستوياتها.

وقال الناقد والكاتب المغربي عبدالرحمن غانمي، في لقاء أدبي السبت، حول (رواية الفضاء المغربي) على هامش الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنتظم حاليًّا بالرباط: "يجب أن نؤكد فضاءات متخيلة وواقعية في الرواية المغربية".

وأضاف: "هل السارد يستحضر تلك المدينة انطلاقًا من واقعها، أو من تخيلها السردي، كأن يتجه السارد إلى واقعها وأماكنها المعروفة، أو أن يتخذ منها متخيلًا سرديًّا".