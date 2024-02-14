يحمل اسم "فلسطين".. افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب

تستعد العاصمة العراقية بغداد إلى حدث ثقافي كبير من خلال افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الرابعة والذي يحمل اسم (فلسطين)، بمشاركة أكثر من 350 دارًا للنشر عراقية وعربية وأجنبية، من 16 دولة.

ومن المتوقع أن يفتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المعرض، مساء اليوم الأربعاء، بحضور كبار المسؤولين في الحكومة، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية مختلفة، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام، أي لغاية 24 من شباط الجاري.