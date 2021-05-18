تنامي مخاوف المستثمرين يتسبب بهروب 98 مليون دولار من صناديق بيتكوين في أسبوع

أجرى مستثمرون عمليات سحب كبيرة من صناديق العملات المشفرة، الأسبوع الماضي، وهي أول عمليات استرداد صافية للأموال لهذا العام، مع تراجع سعر بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، حسبما أورد موقع ”كوين ديسك“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وتراجعت بيتكوين لأدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي، الأحد، بعد أن أشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية، ضمنيا في آخر تغريدة له إلى أن شركته قد تبيع أو ربما قد باعت حيازاتها من العملات المشفرة، بحسب ما أوردت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

وهبط سعر بيتكوين إلى ما دون 45 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد أن بدا أن إيلون ماسك يتفق مع تدوينة على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، مفادها بأن تسلا يجب أن تتخلص من حصتها البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار في بيتكوين، سيدة العملات المشفرة.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة ”كوين شيرز“ لإدارة الأصول الرقمية، أمس الإثنين، أن الأموال التي سحبها المستثمرون من الصناديق التي تركز على عملة بيتكوين قد وصلت في المجمل إلى 98 مليون دولار، في الأيام السبعة الممتدة إلى الرابع من مايو الجاري، بينما استمرت المنتجات الاستثمارية التي تركز على الأصول الرقمية الأخرى في جذب أموال جديدة.

ولا يزال هذا المبلغ الصافي يمثل جزءا صغيرا من 5.6 مليار دولار التي تم وضعها في صناديق العملات المشفرة هذا العام، لكن الأموال الخارجة من سوق العملات الرقمية تُظهر مدى سرعة تراجع بعض المستثمرين، حيث بدأت أسعار عملة بيتكوين في التراجع الذي وصل الآن إلى نحو 35 ٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي لامسته في أبريل المنصرم.

ووفقا لتقرير ”كوين شيرز“، ”قام المستثمرون بالتحول من بيتكوين إلى منتجات الاستثمار البديلة.

واستمر طلب المستثمرين على المنتجات الاستثمارية التي تركز على عملة ”إيثريوم“، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، في الارتفاع، حيث بلغ 27 مليون دولار في المجمل، الأسبوع الماضي.

ويمثل مايو الشهر الأول الذي شهد المزيد من أحجام تداول المنتجات الاستثمارية في إيثر (ETH) مقارنةً بـ بيتكوين.

وتم تداول منتجات استثمار الأصول الرقمية التي تركز على إيثر بإجمالي 4.1 مليار دولار للأسبوع، مقابل 3.1 مليار دولار في بيتكوين.

واختتم التقرير بقوله: ”لقد رأينا أيضا تدفقات الأموال إلى الأصول الرقمية الأخرى مثل عملة كاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT)، بتدفقات واردة بلغت 6 ملايين دولار و 3.3 مليون دولار على التوالي“.