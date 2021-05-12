إطلاق عملة مشفرة جديدة وقيمتها تقفز إلى 45 مليار دولار

تم أول أمس الاثنين إطلاق عملة رقمية جديدة باسم ”إنترنت كمبيوتر“ (ICP) وبعد يوم واحد من إطلاقها قفزت قيمتها السوقية إلى نحو 45 مليار دولار.

وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية الأربعاء، أن العملة الجديدة أصبحت ثامن أكبر الأصول الرقمية من بين العشرة الأوائل في تصنيف مؤسسة ”كوين ماركت“ الأمريكية التي ترصد حركة العملات المشفرة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوكالة أنه من المفترض أن تساعد العملة الجديدة ودفتر الحسابات الرقمي المرتبط بها مطوري البرامج أو منشئي المحتوى على نشر أي شيء يريدونه على الإنترنت دون المرور عبر عمالقة رقمية، مثل: ”فيسبوك“، أو ”أمازون“ أو الحاجة إلى استخدام الخوادم أو الخدمات التجارية الإلكترونية.

وقال مؤسس المشروع دومينيك ويليامز إن الفكرة هي ”تجنب الحدائق المحاطة بأسوار الشركات وخفض التكاليف“، مشيرا إلى أنه يمكن للمستخدمين بناء وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الخدمات التي تتنافس مع عمالقة الإنترنت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشبكة الأساسية للعملة الجديدة تستخدم عقودًا ذكية، أو برمجيات تنفذ المهام وتتنافس مع منافسيها الكبار أمثال عملة ”ايثر“ مضيفة أنها تنضم إلى العديد من العملات المعدنية الأخرى والشبكات ذات الصلة بهدف سرقة الأضواء من ”ايثر.“

وقالت:“يتزامن ظهور عملة إنترنت كبيوتر للمرة الأولى مع تزايد الأحاديث والمجادلات بشأن العملات المشفرة الأخرى أمثال بيتكوين وايثر ودوج كوين ومع تصاعد الأسعار بشكل كبير“ لافتة إلى أن إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة يبلغ الآن نحو 2.48 تريليون دولار مقارنة مع أقل من تريليون دولار في بداية العام.