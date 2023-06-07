سلطان بن حمدان بن زايد رئيسًا للجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم في نادي العين

ويتضمن القرار الذي نشره نادي العين عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تسمية أعضاء لجنة التسيير، وهم الدكتور مطر راشد الدرمكي، ومحمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد الظاهري، وينفذ القرار من تاريخ صدوره.

وثمن هزاع بن زايد آل نهيان، الجهود التي بذلها مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة.

وتُوج العين بلقب النسخة الماضية من كأس رابطة المحترفين الإماراتية، عقب الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يخطف الشارقة منه اللقب هذا الموسم.

واختتم العين الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثاني برصيد 54، خلف صاحب الصدارة شباب الأهلي دبي.