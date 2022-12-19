الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوصل ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين
تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين وعلى رأسها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوصل وشباب الأهلي دبي.
ويلعب أيضاً فريق النصر مع ضيفه دبا الفجيرة، كما يلتقي الظفرة منافسه عجمان، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على البطائح.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوصل ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين الوصل وشباب الأهلي على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة عبر اليوتيوب بصوت المعلق عمر الطنيجي.
ترتيب الفريقين
يحتل الوصل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
وسجل الوصل 19 هدفاً واستقبل 11 هدفاً، ويعد هداف الفريق بالدوري اللاعب فابيو ليما برصيد 9 أهداف.
ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة المتصدر، وحقق شباب الأهلي 7 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمتين.
وسجل شباب الأهلي 20 هدفاً واستقبل 9 أهداف، ويعد هداف الفريق بالدوري الثنائي عمر خريبين وإيغور جيسوس برصيد 3 أهداف.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 12 مارس الماضي بفوز الوصل بنتيجة 2-0 على شباب الأهلي في عقر داره.
أسلحة الوصل
يتطلع الوصل لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة بقوة على صدارة ترتيب الدوري خاصة أن الفريق يسعى لاستعادة اللقب بعد غياب طويل منذ موسم 2006 - 2007.
وخاض الوصل عدة مباريات خلال فترة توقف الدوري بداية من مواجهتي الاتحاد والخليج السعوديين ولكنه تلقى خسارة على يد خورفكان في كأس الرابطة بنتيجة 0-4 ولكنه فاز على مسافي بنتيجة 3-0 في كأس الرئيس.
وقال الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لفريق الوصل، إن المباراة في غاية الأهمية على ملعب الوصل مؤكداً أن شباب الأهلي ينافس بقوة على اللقب.
وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب للدوري، وسنلعب لتحقيق الفوز على ملعبنا وإسعاد جمهورنا".
ويعتمد الوصل في لقاء الديربي على تشكيلة تضم حارس المرمى سلطان المنذري وأمامه الرباعي سفيان بوفتيني وألكسندر فاسيلجيفيتش وسالم العزيزي وفارس خليل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط، علي سالمين وبجواره جيرونيمو بوبليتي وعلى الأطراف فابيو ليما وعلي صالح وصانع الألعاب عمر عبد الرحمن (عموري) وفي الهجوم جلبرتو أوليفيرا.
أوراق شباب الأهلي
يتطلع شباب الأهلي لتحقيق الفوز وحسم لقاء الديربي لمصالحة الجماهير بعد الخروج من كأس الرابطة بركلات الترجيح أمام الجزيرة بعدما تخطى الوحدة في كأس الرئيس.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ستكون مهمة وصعبة أمام منافس يرغب في حصد الانتصارات مؤكداً أن فريقه سيلعب لمصالحة الجماهير بعد الخروج من كأس الرابطة.
ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي محمد مرزوق وجاسون ديناير وأحمد جميل وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وبجواره أحمد نور الله وحارب عبد الله مع ثلاثي الهجوم يوري سيزار وفيدريكو كارتابيا وإيغور جيسوس.
وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون متكافئة كعادة لقاءات الديربي بين الوصل وشباب الأهلي.
وأوضح أن جارديم وبيتزي من المدربين الكبار الذين يميلون للكرة الهجومية وهو ما يعطي مؤشرات لمباراة سريعة وهجومية وحافلة بالأهداف.
وأكد أن شباب الأهلي لديه بعض الخبرات مثل خريبين وجيسوس ولكن الخبرات لدى ثنائي الوصل تحديداً عموري وليما.