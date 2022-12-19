الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوصل ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين وعلى رأسها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوصل وشباب الأهلي دبي.

ويلعب أيضاً فريق النصر مع ضيفه دبا الفجيرة، كما يلتقي الظفرة منافسه عجمان، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على البطائح.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوصل ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الوصل وشباب الأهلي على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة عبر اليوتيوب بصوت المعلق عمر الطنيجي.