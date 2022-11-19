منتخب الإمارات يهزم كازاخستان وديا (فيديو)

حقق منتخب الإمارات فوزا وديا على ضيفه كازاخستان، بنتيجة (2-1)، في لمباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، بختام معسكر الأبيض الحالي.

وسجل للمنتخب الإماراتي فابيو دي ليما في الدقيقتين 13 و71، وأحرز لمنتخب كازاخستان أباد إيماتوف في الدقيقة 62، وطرد زميله ألكسندر في الدقيقة 79.

ونجح المنتخب الإماراتي في التسجيل مبكرا مع الدقيقة 13، بتصويبة مباشرة من فابيو دي ليما، بعد ركلة حرة لعبت عرضية من عبد الله رمضان، وتجاوزت جميع اللاعبين إلى الزاوية البعيدة.

ورد منتخب كازاخستان بقوة في الدقيقة 62، بتسجيل أباد إيماتوف، برأسية وسط غياب تركيز وتمركز سيئ من مدافعي الأبيض، بعد عرضية من اللاعب تيمور.