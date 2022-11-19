منتخب الإمارات يهزم كازاخستان وديا (فيديو)
حقق منتخب الإمارات فوزا وديا على ضيفه كازاخستان، بنتيجة (2-1)، في لمباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، بختام معسكر الأبيض الحالي.
وسجل للمنتخب الإماراتي فابيو دي ليما في الدقيقتين 13 و71، وأحرز لمنتخب كازاخستان أباد إيماتوف في الدقيقة 62، وطرد زميله ألكسندر في الدقيقة 79.
ونجح المنتخب الإماراتي في التسجيل مبكرا مع الدقيقة 13، بتصويبة مباشرة من فابيو دي ليما، بعد ركلة حرة لعبت عرضية من عبد الله رمضان، وتجاوزت جميع اللاعبين إلى الزاوية البعيدة.
ورد منتخب كازاخستان بقوة في الدقيقة 62، بتسجيل أباد إيماتوف، برأسية وسط غياب تركيز وتمركز سيئ من مدافعي الأبيض، بعد عرضية من اللاعب تيمور.
وألغى حكم المباراة هدفا سجله خالد الظنحاني، بداعي التسلل في الدقيقة 63.
وتمكن فابيو دي ليما، من إعادة التقدم للمنتخب الإماراتي بهدف ثان في الدقيقة 71، بعد كرة عرضية أرضية سريعة من عبد الله رمضان.
وطرد لاعب كازاخستان ألكسندر في الدقيقة 79 بعد عرقلته الإماراتي أحمد جميل، وهو في طريقة للانفراد بالمرمى في هجمة مرتدة.
وأقيم لقاء اليوم، في إطار تحضيرات المنتخب الإماراتي للمشاركة في "خليجي 25" المقررة خلال يناير المقبل، في مدينة البصرة العراقية.