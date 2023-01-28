ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الجزيرة يقتنص فوزا ثمينا من دبا الفجيرة (فيديو)

حقق الجزيرة فوزا ثمينا على حساب مضيفه دبا الفجيرة بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، على ستاد دبا، ضمن الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين، وتبادلا إضاعة الفرص السهلة للتسجيل في إنهاء الهجمة بالشوط الأول، لتبقى الشباك نظيفة مع نهاية الشوط.

وبقي الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، حتى تمكن علي مبخوت من تسجيل هدف الجزيرة في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتجمد رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط، وبقي في المركز الـ14 (الأخير)، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا.