ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يحقق فوزا قاتلا على الشارقة ويشعل سباق الصدارة (فيديو)

وتقابل الفريقان قبل أيام في نهائي كأس رئيس الدولة وفاز الشارقة 1/0 سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.

وحقق الوحدة الفوز الخامس، مقابل تعادل وحيد، وخسر مرتين، وهو ما فعله الشارقة وشباب الأهلي دبي.

ومن المقرر أن يلعب الشارقة مع الظفرة ثم العين ثم بني ياس في الجولات الثلاث المقبلة، في حين من المقرر أن يلعب الوحدة مع دبا الفجيرة والجزيرة واتحاد كلباء.