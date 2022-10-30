ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يحقق فوزا قاتلا على الشارقة ويشعل سباق الصدارة (فيديو)
الفريقان تقابلا قبل أيام في نهائي كأس رئيس الدولة وفاز الشارقة 1/0 سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.
حقق نادي الوحدة فوزا قاتلا على منافسه الشارقة بنتيجة 1/0 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل جواو بيدرو الهدف الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 90+4، مستغلا كرة من أدريان سيلفا
ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 16 نقطة في الصدارة مع الشارقة وشباب الأهلي دبي، وكل منهما لعب 8 مباريات.
وتقابل الفريقان قبل أيام في نهائي كأس رئيس الدولة وفاز الشارقة 1/0 سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.
وحقق الوحدة الفوز الخامس، مقابل تعادل وحيد، وخسر مرتين، وهو ما فعله الشارقة وشباب الأهلي دبي.
ومن المقرر أن يلعب الشارقة مع الظفرة ثم العين ثم بني ياس في الجولات الثلاث المقبلة، في حين من المقرر أن يلعب الوحدة مع دبا الفجيرة والجزيرة واتحاد كلباء.